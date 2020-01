El 2020, un any que canviarà les pautes de consum

L'any 2020 està destinat a ser un exercici de canvi pels consumidors catalans. Les modificacions en el preu de diferents serveis provocarà que diversos persones comptin fins a deu abans de continuar amb els seus hàbits actuals.El transport públic és un dels sectors que viurà una de les majors revolucions en les tarifes amb l'entrada del nou any. En el següent article us expliquem tots els canvis que s'acosten. Així queden finalment els preus del transport públic per al 2020 , perPerò el transport públic no serà l'únic servei que patirà important canvis. L'electricitat, l'aigua, el gas i fins i tot el viatges en taxi canviaran els seus preus a partir de 2020.El calendari laboral de l'any es coneix des de fa mesos. Com la nova normativa per als permisos de paternitat i l'increment gradual de l'edat de jubilació. Però l'inici d'any és sempre el moment per tenir.ho present.Whatsapp és una de les aplicacions per enviar missatges més comuna entre usuaris de telèfons intel·ligents. De cara al nou exercici, la plataforma incorporarà cinc novetats importants.Les sèries es troben en un moment dolç, i res fa pensar que 2020 serà l'excepció. Des detambé hem volgut fer un repàs als títols imperdibles del pròxim curs.

