Una dècada de populismes, lluita social i molta cultura

La dècada iniciada l'any 2010 ens ha deixat moments memorables. Amb l'herència de la crisi com a rerefons, els últims deu anys s'han caracteritzat per l'auge de nous moviments polítics, nous reptes socials i econòmics i, sobretot, molta cultura.La nova dècada, però, ha arrencat realment aquest 1 de gener? En el següent article hem volgut resoldre aquest debat. Benvinguts al no-canvi de dècada , perLa successió de nous esdeveniments sovint ens deixa una sèrie de termes totalment inèdits. Brexit, Primavera Àrab o Wikileaks han sigut alguns dels conceptes que més s'han repetit al llarg dels últims deu anys. A, hem elaborat un diccionari per identificar-los. De l'auge de la ultradreta a la lluita contra el canvi climàtic: una dècada d'incertesa i esperança , perEl 2019 ha estat un any intens per l'independentisme a Catalunya, però el moviment ve de lluny. Amb el següent recull de fotografies, hem repassat algunes de les imatges més rellevants que ens ha deixat el procés durant la última dècada.La cultura no ha quedat apartada dels resums. En uns anys on les plataformes de streaming han passat a dominar l'univers de les sèries, la qualitat del producte audiovisual no ha quedat gens ressentida. Les 10 millors sèries de la dècada , perLa gran pantalla, per altra banda, tampoc ha deixat de produir. Interstellar, La La Land o Boyhood són alguns dels noms propis que ens ha deixat el panorama cinematogràfic durant els últims cursos. Les 10 millors pel·lícules de la dècada , per

