El 2019, un any marcat per la inestabilitat política a Catalunya i a la resta del món

El 2019 ha estat marcat per la inestabilitat política, tant a Catalunya com a altres països del món. Ja sigui per una sentència judicial, una nova llei d'extradició, o la pujada del preu del transport públic, milers de ciutadans han sortit als carrers per reclamar justícia i eliminar les desigualtats socials.A Catalunya, la causa de l'1-O, les celebracions de diferents comicis i la investidura fallida de Pedro Sánchez han estat els fets més rellevants de l'últim curs polític. Ahem repassat els 15 moments que han monopolitzat l'opinió pública al territori. El 2019, en quinze moments polítics , perMés enllà de les fronteres catalanes i espanyoles, el planeta ens ha deixat una sèrie de fets que passaran a la història. L'impeachment en contra del president Trump, el compte enrere pel Brexit o la primera fotografia d'un forat negre són algunes de les efemèrides més recordades. Els deu moments clau del 2019 arreu del món , perUna imatge val més que mil paraules. En aquest sentit, també hem realitzat una tria de les millors fotografies que ens ha deixat l'any 2019 per il·lustrar aquells moments que quedaran gravats a la retina de milions de persones.

