Les 10 millors sèries de la dècada

La tasca d'escollir les 10 pel·lícules més importants i destacades de la dècada era arriscada, però des devam crear la llista definitiva. Després del torn dels films , arriba un llistat encara més complex: el de les sèries. Aquesta dècada ha suposat l'auge absolut de les plataformes de contingut en streaming, multiplicant per deu (o per vint) el catàleg de sèries anterior.Deixant enrere algunes com Breaking Bad o Mad Men, considerant que van iniciar-se a meitats de la dècada anterior (tot i acabar en aquesta) i van ser més destacades en aquella, també hem volgut obrir un torn de mencions especials molt ampli, donada la gran quantitat de produccions de qualitat. La sorpresa és que Game of Thrones no és a la llista, considerant que una sèrie d'aquest altíssim nivell de producció no pot caure en l'apartat de guió les últimes temporades a petició dels fanàtics. Queda fora també Peaky Blinders, una enorme sèrie amb algunes de les millors interpretacions de la dècada (Cilian Murphy) però que no és original en la temàtica presentada.En definitiva, aquestes són les: Game of Thrones (2011-2019), Peaky Blinders (2013-Actualitat), Chernobyl (2019), Fargo (2014-Actualitat), El cuento de la criada (2017-Actualitat), Paquita Salas (2016-Actualitat), BoJack Horseman (2014-2020), Succession (2018-Actualitat), House of Cards (2013-2018), The Good Place (2016-2020) i Stranger Things (2016-Actualitat).

