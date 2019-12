FOTOS i VÍDEO La Grossa de Cap d'Any deixa tres milions d'euros a l'Esclat de Terrassa

La sort torna a fixar-se en Terrassa. Després d'un tercer premi de la Loteria de Nadal, i un únic encertant de la loteria de la Nit de Nadal, aquest dimarts 30 de desembre La Grossa de Cap d'Any ha repartit tres milions d'euros a la ciutat. En concret, ho ha fet al supermercat Esclat de l'avinguda de Josep Tarradellas, a l'antiga fàbrica Agut.



Treballadors i responsables de l'establiment comercial s'han alegrat per haver vengut el primer premi del sorteig de Cap d'Any. En total s'han vengut 15 bitllets del número premiat -el 26.845-, amb 200.000 euros de premi cada un d'ells.



En concret, el gerent de l'Esclat, Oscar Carreño, ha explicat que és la primera vegada que donen un premi de loteria i ha assegurat que "estem molt contents de repartir sort entre els nostres clients". Tot i això, encara no s'ha deixat veure cap dels premiats pel supermercat. Pel que fa als treballadors, cap d'ells tampoc no ha estat entre els afortunats però han assegurat que estan molt feliços que hagi tocat a Terrassa.



VÍDEO Els treballadors de l’Esclat de #Terrassa brinden amb @lagrossacat pels 3 milions d’euros que han repartit del primer premi de Cap d’Any; informa @annamiraperich https://t.co/RLGFX0Lxko pic.twitter.com/jCZ97nUVtR — LaTorre (@torrepalau) December 31, 2019

El primer premi de La Grossa cau a l'Esclat de Terrassa. Foto: Anna Mira

De fet, és el segon any consecutiu que el primer premi d'aquest sorteig toca a la ciutat. L'any passat els afortunats van ser els clients del Carrefour de la ciutat, i enguany ho han estat els de l'Esclat.A banda de Terrassa, el primer premi també ha esquitxat Santa Susanna, Palafolls, Salt, Sant Boi de Llobregat i Barcelona. Cada bitllet d'aquest número rebrà 200.000 euros (per cada euro jugat s'han guanyat 20.000 euros).El segon premi (número 22.418), en canvi, s'ha quedat a prop de la capital catalana. Barcelona i Sant Cugat del Vallès s'han emportat bona part d'aquest pastís, tot i que Montblanc també ha aconseguit quedar-se un bocí. En aquest cas, cada bitllet serà compensat amb 65.000 euros.El tercer premi, corresponent al número 85.572, ha anat cap a terres gironines i el Maresme. Olot, Campdevànol i Arenys de Mar han estat les localitats on s'ha venut el número, premiat amb 30.000 euros per bitllet.





Consulta els premis de la Grossa de Cap d'Any



Primer premi (200.000 euros per bitllet): 26.845. Ha caigut a Terrassa i Santa Susanna Palafolls, Salt, Sant Boi de Llobregat i Barcelona.



Segon premi (65.000 euros): 22.418. Ha caigut a Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Montblanc.



Tercer premi (30.000 euros): 85.572. Ha caigut a Olot, Campdevànol i Arenys de Mar.



Quarts premis (10.000 euros): 54.265 / 78.483. Han caigut a Barcelona, Sarrià de Ter, Roda de Berà, Cabrera de Mar i Badalona.



Cinquens premis (5.000 euros): 62.143 / 82.536 / 71.026. Han caigut a Palafrugell, Lleida, Gavà, Sabadell, Barcelona, Montcada i Reixac i Terrassa.



La Grossa a l'Esclat de Terrassa. Foto: Anna Mira

La Grossa de Cap d'Any ha repartit més de 30 milions d'euros en l'edició d'enguany. A banda dels números premiats, també han rebut algun tipus de compensació les terminacions dels vuit números guanyadors (quatre, tres i dues últimes xifres) i els números anterior i posterior a cada un d'ells. També es retornaran els diners d'aquells bitllets que acabin amb l'última xifra del primer premi.Per a l'edició d'aquest 2019, Loteries de Catalunya ha emès fins a 100.000 números, 20.000 respecte a 2018, valorats en 50 milions d'euros.Les persones que hagin obtingut un premi de fins a 1.000 euros podran rebre els diners mitjançant una transferència bancària des de qualsevol punt de venda autoritzat. La transacció es farà efectiva en un termini màxim de 48 hores. A banda, tots els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya podran pagar en metàl·lic fins a 120 euros, mentre que els premis a partir de 50 euros també es podran cobrar a qualsevol oficina de CaixaBank.En el cas dels bitllets comprats per internet, els diners seran enviats directament al compte web dels participants. Si el premi és superior a 600 euros, s'enviarà al compte bancari que es va facilitar en el moment de registre a la web de Loteries de Catalunya. Tots els premis es podran reclamar fins al 30 de març de 2020 a la seu de Loteries de Catalunya presentant el bitllet original del sorteig.

