La mare detinguda a Girona referma que va donar medicaments a la seva filla per ofegar-la

La mare detinguda a Girona ha reiterat en seu policial que va donar medicaments a la seva filla de 10 anys per adormir-la i, posteriorment, ofegar-la a la banyera de casa seva. La dona, que té 49 anys, ha declarat aquest dimarts a comissaria en presència del seu advocat, David Muñoz.La detinguda, a qui s'investiga per assassinat, té antecedents psiquiàtrics i des del 2013 havia ingressat diversos cops en unitats de salut mental. La defensa preveu demanar al jutjat que els perits l'examinin per fer-li un informe psiquiàtric que n'avaluï l'estat. Es preveu que la mare passi a disposició aquest dijous.D'altra banda, els forenses han fet l'autòpsia a la menor i han certificat que va morir ofegada. També han extret mostres biològiques que ara enviaran a analitzar per confirmar si la menor havia ingerit medicaments.El crim va tenir lloc ahir en un pis situat al número 28 de la ronda Ferran Puig, a tocar de la Devesa. A les 15.05, els serveis d'emergència van rebre l'avís a través del 112 que una dona havia mort la seva filla ofegant-la a la banyera.Fins al lloc es van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els efectius mèdics van intentar reanimar la nena durant molta estona i la van traslladar en estat crític fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on més tard se'n va certificar la defunció En paral·lel, els Mossos d'Esquadra van detenir la mare. Després de traslladar-la a comissaria, ja més entrada la tarda, la van tornar a portar al pis per fer la reconstrucció del crim. Allà, la dona ja va admetre allò que avui ha reiterat en seu policial i va concretar la mecànica del crim.Aquest migdia, desenes de persones han fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Girona en record a la menor i per donar suport a la seva família i amistats. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha dit en un breu parlament que no hi havia paraules per expressar el condol davant uns fets tan tràgics i ha demanat guardar "el màxim respecte".

