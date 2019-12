Torrent demana a la Junta Electoral que rebutgi inhabilitar Torra

El president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat aquest dimarts a la Junta Electoral Central (JEC) que tombi els recursos de PP, Vox i Ciutadans i no inhabiliti el president de la Generalitat, Quim Torra. La JEC ha de veure el cas en la reunió que tindrà divendres, i els tres partits de dreta i ultradreta demanen que retiri l'acta de diputat a Torra un cop feta pública la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, així, evitar que continuï com a president mentre el Tribunal Suprem no es pronuncia.L'escrit, presentat a petició de Torrent i al qual ha tingut accés, qüestiona que la JEC pugui aplicar els articles 6.2 i 6.4 de la llei de règim electoral general, tal com demanen PP, Vox i Ciutadans. Conclou que la causa incompatibilitat dels càrrecs electes inelegibles segons aquests articles suposa una "forma singular de privació de la capacitat electoral passiva", fruit d'una "mala tècnica legislativa". El document remarca també que és el Parlament i no la JEC qui té competència sobre la qüestió, i només en sentències fermes, perquè si no es podria produir "un dany irreparable" al diputat i al cos electoral en conjunt.Les al·legacions, signades pel lletrat major del Parlament, Joan Ridao, neguen que la JEC sigui competent per resoldre la qüestió, perquè no es tracta de règim electoral, i ressalta que la incompatibilitat dels diputats és una qüestió que afecta l'estatut dels diputats i, per tant, correspon al Parlament determinar l'afectació de la resolució judicial respecte a un dels seus membres. L'escrit també nega que la Junta Electoral sigui competent per dirimir assumptes de parlamentaris ja electes, ni tampoc les causes que obliguin al cessament del President de la Generalitat.

Recurs del Parlament a la JEC by edicio naciodigital on Scribd

