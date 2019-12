El moviment «AP-7 Gratuïta Ja!» convoca una acció aquesta nit per celebrar la gratuïtat de la via

El compte enrere ja arriba al seu final. Aquest dimarts a la nit s’aixecaran els peatges de l’autopista AP-7 entre Salou i Alacant, un fet històric que es produeix després de gairebé mig segle on els conductors han estat pagant per utilitzar aquesta via ràpida.Abertis deixarà d’ingressar més de cent milions d’euros anuals en aquest tram. Per altra banda, els usuaris d'algun vehicle hauran d’esperar encara un any més per veure acabar també la concessió del tram Tarragona-La Jonquera.En qualsevol cas, aquest és un moment històric pels ebrencs, i el moviment AP-7 Gratuïta Ja! no vol que es deixi passar per alt. Per celebrar l'adeu als peatges de l'AP-7, la plataforma ha difós missatges a les xarxes socials convidant els usuaris a entrar amb els vehicles uns moments abans de les 22.00h aquest dimarts, agafar el tiquet i aturar-se en alguna àrea de servei a esperar l’hora en què s'aixequin les barreres.Un cop arribats al peatge ja sense barreres, demanen prendre una imatge i compartir-la a les xarxes socials amb les etiquetes #AP7Gratuïta i #AlliberemAP7. El mateix demanen fer en els propers dies, a les entrades i sortides dels peatges amb les barreres alçades."Avui és un gran dia per nosaltres, dintre d'unes hores un somni és converteix en realitat. La lluita d'uns pocs veïns contra un gran monstre en peatges, l'anem a guanyar", ha afirmat un dels portaveus del moviment, Enrique Lange, en un missatge a les xarxes. "Fa quatre anys ningú donava cinc cèntims per un moviment veïnal transversal que tallava l'N-340 en protesta per les morts que teníem a la carretera nacional, mentre a l'altra banda tenim una autovia amb peatge que havia de ser nostra", recorda.

