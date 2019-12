Un nadó d'un mes, ingressat amb danys cerebrals irreversibles per presumpte maltractament dels seus pares

Un nadó d'un mes ha estat ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona després de patir lesions cerebrals irreversibles a causa d'un presumpte maltractament dels seus pares. La criatura es troba a l'hospital des del passat dijous 19 de desembre, quan els pares el van dur al centre perquè tenia convulsions, segons ha avançat Ser Catalunya Un cop a urgències, els professionals de l'hospital van determinar que el nadó havia patit microinfarts cerebrals a conseqüència d'haver-lo sacsejat amb violència.Els Mossos d'Esquadra van detenir els progenitors el passat 20 de desembre al mateix Hospital Sant Joan de Déu després que els metges activessin el protocol previst contra maltractaments infantils. Posteriorment, el jutge de guàrdia de Cornellà de Llobregat (municipi on resideix la família) els va deixar en llibertat amb càrrecs. A hores d'ara, però, la Generalitat es fa càrrec de la tutela del menor, i permet que els seus pares visitin el nen durant dues hores cada matí.Segons la versió dels progenitors, el pare estava donant el biberó al seu fill a casa seva quan va veure que el seu fill va començar a fer moviment estranys. Un cop detingut, el pare va canviar la versió dient que la criatura s'havia ennuegat quan bevia llet i que, per evitar mals majors, va sacsejar-lo una mica per ajudar-lo a respirar millor.La mare va explicar que no era a casa durant els fets, tot i que dóna per bones les explicacions del seu company.

