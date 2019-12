El segon premi de la Grossa de Cap d'Any reparteix prop d'un milió d'euros a Sant Cugat

Sant Cugat també aconsegueix endur-se una part del segon premi de la Grossa de Cap d'Any amb el número 22.418, després d'emportar-se també un bocí de la Loteria de Nadal. El bar La Musclera ubicat al carrer Sant Bonaventura, a prop de la plaça de Barcelona, ha repartit 15 bitllets premiats valorats en gairebé un milió d'euros.



El propietari del restaurant, Josep Maria Navarro, ha explicat a NacióDigital que li ha fet "molta il·lusió" poder repartir per primera vegada un número premiat entre els veïns i clients habituals que fins aquest mateix matí han arribat a comprar els tres últims que li quedaven. Amb una ampolla de cava oberta a la barra, celebrava content que la seva dona s'hagués quedat un dels bitllets premiats.

Per altra banda, Reyes, dissenyador gràfic i client assidu de La Musclera, ha vingut a La Musclera per celebrar amb Navarro els 130.000 euros que li han tocat. Reyes comenta que va ser la seva dona qui li va donar l'encàrrec de comprar un bitllet per la Grossa d'enguany però que la història és "una mica surrealista".Explica, amb una copa de cava entre els dits, que un dia es trobava al bar quan una persona va entrar, es va asseure a la barra i li va demanar a Navarro un bitllet de la Grossa. En vendre-li un acabat en 18, Reyes va "molestar-se" perquè diu que aquell és el seu número de la sort i en un acte impulsiu es va acabar comprant dos bitllets amb la mateixa terminació, mentre reconeix que "haguessin pogut ser quatre". Lamenta que el 2019 ha estat "un any dolent" però que no existeix millor forma d'acabar-lo. Amb els diners té pensat "cuidar" el seu cotxe històric i continuar amb la seva vida sense "atabalar-se".

