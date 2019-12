Les patronals catalanes i espanyoles creuen que el pacte PSOE-Podem serà «molt perjudicial» per a l'economia

Les principals patronals catalanes i espanyoles no veuen amb bons ulls el pacte de govern segellat aquesta mateixa setmana entre el PSOE i Unides Podem . A través de dos comunicats, quatre dels grans grups empresarials han titllat l'acord de "molt perjudicial" per a l'economia, argumentant que les propostes perjudiquen el creixement econòmic, desincentiva la inversió i no genera confiança.Per una banda, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme) han expressat una "profunda preocupació" per l'entesa entre Sánchez i Iglesias. Per les dues patronals, el pacte de govern presentat pel PSOE i Unides Podem "esbossa una sèrie de mesures de caràcter econòmic i laboral que, més a prop del populisme que de l'ortodòxia econòmica, impactaran de manera molt negativa en la creació d'ocupació i en el futur de les empreses".A més, creuen que les mesures incloses en el document provocaran "un augment de l'economia submergida" i una disminució de les oportunitats d'accés al mercat laboral. Finalment, la CEOE i Cepyme creuen que el nou govern d'Espanya "deixarà pràcticament sense espai al diàleg social entre empreses i treballadors" i reclamen un govern "estable i moderat".Foment del Treball i Fepime s'expressen en la mateixa línia. Opinen que el pacte PSOE-Podem "va en la direcció d'incrementar la pressió fiscal" a empreses i persones i lamenten que es vulgui modificar aspectes "rellevants" de la reforma laboral del 2012 "que van ser determinants per evitar el tancament de moltes empreses espanyoles durant la crisi".En aquest sentit, Foment ha assegurat que, en coordinació amb la CEOE, "impulsarà tots els mecanismes necessaris tant parlamentaris com de negociació per evitar posar en marxa un programa de govern tan negatiu per a l'economia productiva".

