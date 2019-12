Així és el multimilionari de Mollerussa que s'ha fet ric amb la Grossa de Nadal

Un veí de Mollerussa ha centrat les converses a la ciutat en la darrera setmana per haver guanyat 18 milions d'euros en el sorteig de la Grossa de Nadal . L'home va comprar 36 sèries del número 00.750 (tercer premi del sorteig) perquè deia que tenia un "pressentiment".Segons ha pogut saber aquest diari, es tracta d'un veí del municipi que es dedica a la pagesia i que és conegut pel seu caràcter controvertit i per la ingent quantitat de diners que va guanyar fa uns anys gràcies a l'expropiació d'unes terres de la seva propietat.Casat al municipi de Bell-lloc, posteriorment divorciat i pare de tres fills, l'home va fer diners invertint en borsa, una activitat que li va proporcionar problemes que el van afectar emocionalment però que també li va donar nombrosos guanys econòmics.De caràcter reservat i solitari, al municipi asseguren que se'l veu sovint menjant en restaurants de la zona, i que la seva sort a la loteria ha arribat després de desembutxacar molts diners en la compra del mateix número.L'amo del local on es va vendre el número, Josep Saló, va assegurar que no coneixia l'home que no coneix a l'home que va demanar aquest número. "Va ser una petició fora de sèrie que vam poder aconseguir", va apuntar. "Em va dir que si sortia aquest número, la família es posaria molt contenta", deia Saló, que va confessar que es va estranyar quan li van demanar tants dècims d'un mateix número.

