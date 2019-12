L'ANC adverteix dels «riscos enormes» de l'acord del PSOE i ERC

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha valorat l'acord del PSOE amb ERC per la investidura de Pedro Sánchez. Elisenda Paluzie, presidenta de l'entitat, ha volgut advertir dels "riscos enormes" d'aquest acord i ha ressaltat que "el mitjà s'ha convertit en l'objectiu". Paluzie ha recordat que els objectius eren l'exercici del dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió i l'alliberament. "Aquests objectius no els veiem en l'equació", ha dit la presidenta de l'entitat.L'ANC també ha alertat que s'està avançant cap a una "segona transició", tutelada pels "aparells judicials i policials de l'Estat". "Això trencaria el cicle d'oportunitat per a l'alliberament nacional que es va obrir amb la sentència del TC l'any 2010", ha apuntat la dirigent independentista, que també ha alertat que l'acord dels socialistes amb els republicans situa el conflicte català en "l'àmbit intern espanyol" i no en l'àmbit internacional, on té "totes les possibilitats de guanyar". "Estem donant un missatge al món que això és un conflicte intern espanyol en vies de resoldre's", ha dit Paluzie. "Com podem dir que se'ns estan vulnerant drets i alhora facilitar el govern d'aquests que te'ls estan vulnerant?", ha reblat.La presidenta de l'ANC ha volgut recordar també que no es pot resoldre el conflicte si l'autodeterminació queda fora de l'acord. "Consultar sobre acords polñítics no es consultar sobre l'autodeterminació", ha apuntat, en referència a un dels acords a què ha arribat ERC amb el PSOE. Ha explicat també que aquest pacte arriba quan es podria obrir una nova "finestra d'oportunitat" en l'àmbit internacional amb el segon referèndum a Escòcia i la reunificiació d'Irlanda després del Brexit. Així mateix, ha denunciat que els republicans pacten amb els socialistes sense que l'Estat hagi fet cas de les resolucions judicials que en l'àmbit internacional han condemnat la repressió.L'ANC ha deixat clar que ERC va ser el partit més votat a les eleccions espanyoles amb un discurs basat "en la priorització del diàleg polític". "No podem dir que hagi enganyat els votants, tenen legitimitat per negociar amb qui considerin", ha dit Paluzie. La presidenta de l'entitat ha apel·lat a les bases dels republicans i ha demanat que es "reflexioni" sobre aquest posicionament.L'acord, ha admès Paluzie, "afectarà" la unitat de l'independentisme. "Ja ho vam avisar i ens vam quedar sols", ha recordat. La presidenta de l'ANC ha dit que la dinàmica dels partits independentistes va en aquest sentit i dificulta avançar conjuntament cap a la independència. "Això no contribueix a la unitat estratègica i ja portem anys així", ha lamentat Paluzie, que ha recordat que JxCat també ha pres decisions que "no han ajudat", per exemple el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona.Tot i així, ha admès que l'acord d'ERC i el PSOE, així com la negociació amb l'Estat de la manera que s'està abordant, "té riscos estructurals molt grans". "Quantes vegades haurem d'esperar que ens enganyin i que fracassin les negociacions? No tenim prou proves, ja?", s'ha preguntat Paluzie, fent referència a les declaracions ahir de Marta Vilalta, portaveu d'ERC.Pep Cruanyes, vicepresident de l'ANC, ha critiat que el Tribunal Suprem encara no hagi acatat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i ha remarcat que la Junta Electoral Central (JEC) no pot inhabilitar el president Torra. "Seria inacceptable", ha dit Cruanyes. Aquest divendres el tribunal electoral abordarà dos recursos de PP i Cs que demanen apartar el president i no permetre que Oriol Junqueras reculli l'escó que l'acredita com a eurodiputat. En aquest sentit, l'ANC ha avisat que davant del no acatament de les resolucions internacionals i davant de possibles inhabilitacions per part de la JEC, l'entitat convocarà mobilitzacions ciutadanes.La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha comunicat als grups parlamentaris que el ple d'investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, tindrà lloc entre el dissabte 4 de gener i el dimarts 7 de gener. El calendari permetrà que el consell nacional d'ERC ja hagi validat l'acord amb els socialistes.El ple començarà dissabte a les 12 del migdia amb la intervenció del candidat sense límit de temps i continuarà a la tarda amb les intervencions dels grups de major a menor. Diumenge, vigília de Reis, seguirà amb les intervencions dels grups amb menys representants i es produirà una primera votació on Sánchez no obtindrà la majoria absoluta que necessita.El ple es reprendrà dimarts 7 de gener a les nou del matí amb un nou debat en format reduït que culminarà amb una nova votació on el president en funcions només necessitarà la majoria simple que li atorguen els acords assolits per a ser investit, i on previsiblement aconseguirà els vots necessaris gràcies al suport d'ERC.

