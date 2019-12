JxCat acusa ERC d'actuar sense «lleialtat» al Govern i a Torra pel pacte amb el PSOE

Junts per Catalunya (JxCat) ha comparegut aquest dimarts, últim dia de l'any, per valorar l'acord entre el PSOE i Unides Podem per formar un govern de coalició a Espanya i l'abstenció que defensa la direcció d'ERC en relació a la investidura de Pedro Sánchez . Laura Borràs, cap de files de la formació al Congrés, ha criticat que la situació actual a Madrid està "afeblint" l'independentisme i que els republicans hagin actuat "en solitari" per pactar una mesa institucional de diàleg "on es compromet el Govern". "Com s'avança cap a l'autodeterminació amb l'acord PSOE-Podem?", s'ha preguntat, ironitzant que la mesa de negociació pot haver estat una "mesa de salvació" per a Sanchez.No hi ha cap garantia, ha dit, sobre el compliment de l'acord. "L'independentisme ha de tenir una resposta conjunta. Només podem treballar des de la unitat", ha ressaltat la cap de files de JxCat a Madrid, que ha apuntat que l'entesa entre els republicans i el PSOE no compta amb la meitat del Govern ni amb la majoria independentista al Parlament. "No sembla una mostra de respecte ni de lleialtat al president Quim Torra", ha asseverat la dirigent independentista, crítica amb l'acord progressista a Madrid i insistent a l'hora de refermar la negativa de JxCat a la investidura."Es tracta d'un pacte i d'un govern de retrocés", ha assegurat Borràs, referint-se al punt nou de l'entesa entre Sánchez i Iglesias, que parla d'una "Espanya forta i cohesionada" i que defensa la Constitució. Aquest punt apareixia en el programa electoral del PSOE, de manera que Podem "el subscriu clarament". "No hi ha res de nou, res que no haguessin pogut subscriure qualsevol dels governs anteriors", ha assenyalat la cap de files de JxCat. "Podríem estar dècades enrere", ha ressaltat, al mateix temps que criticava les propostes de transferències competencials."És un acord inútil i decebedor en el que hauria pogut ser el moment de màxima força de l'independentisme a Madrid", ha indicat, al mateix temps que denunciava que hi havia un "afebliment". "Potser perquè alguns ho han decidit. S'afebleix l'independentisme de cara a l'Estat i de cara a Europa", ha indicat Borràs. "Hem dit sempre i repetirem que la solució passa per un acord de tot l'independentisme i una estratègia compartida davant la maquinària de repressió", ha insistit. "Una solució sense tots els actors ens acaba afeblint a tots", ha manifestat .Borràs ha apuntat que no hi ha "cap canvi rellevant" que pugui fer repensar el sentit negatiu del seu vot. "No som aquí per cronificar el conflicte", ha remarcat l'exconsellera de Cultura. "L'acord PSOE-Podem és un retorn a abans del 2014, abans del 9-N, de l'1-O, del 27-O i de les eleccions del 21-D", ha indicat la dirigent de JxCat, que ha recordat la "repressió ferotge" que ha afectat "tots els partits, entitats i organitzacions. "Donar suport a la investidura és donar suport al programa de govern", ha insistit.ERC reunirà aquest dijous el consell nacional, dos dies abans que arrenqui la investidura a Madrid, prevista pels dies 4, 5 i 7 de gener. Com que en primera votació Sánchez no disposarà dels suports necessaris, haurà d'esperar a després de Reis per sortir del Congrés com a president. Els republicans van donar ahir per tancades les negociacions amb el PSOE i, poc després, el president de la Generalitat, Quim Torra, va advertir-los que no es podia "tornar a caure en el parany" davant dels "enganys" Els esdeveniments s'han precipitat al llarg de les últimes hores. Ahir al migdia, el PSOE signava l'acord amb el PNB que certificava el vot afirmatiu dels diputats bascos, i al mateix temps transcendia la consulta a la militància d'EH Bildu per certificar l'abstenció de l'esquerra abertzale. Només al cap d'unes hores, Sánchez i Iglesias compareixien per signar l'acord de govern de coalició per als propers quatre anys, que inclou una pujada d'impostos a les rendes altes i la derogació de la reforma laboral Els líders del PSOE i d'Unides Podem, a banda, es comprometien a resoldre el "conflicte polític" català a través de la "via política" , per bé que no en detallaven els mecanismes concrets. En la intervenció que van fer, sense respondre preguntes ni sense acceptar la presència de periodistes més enllà dels reporters gràfics, tots dos dirigents van assenyalar que el "diàleg" formaria part de la legislatura i van reclamar a la resta de formacions parlamentàries que no quedessin enquadrades en el "bloqueig".

