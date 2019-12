Sánchez se sotmetrà a la investidura entre el 4 i el 7 de gener

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha comunicat als grups parlamentaris que el ple d'investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, tindrà lloc entre el dissabte 4 de gener i el dimarts 7 de gener. El calendari permetrà que el consell nacional d'ERC ja hagi validat l'acord amb els socialistes. El ple començarà dissabte a les 12 del migdia amb la intervenció del candidat sense límit de temps i continuarà a la tarda amb les intervencions dels grups de major a menor. Diumenge, vigília dels Reis Mags, seguirà amb les intervencions dels grups amb menys representants i es produirà una primera votació on Sánchez no obtindrà la majoria absoluta que necessita.El ple es reprendrà dimarts 7 de gener a les nou del matí amb un nou debat en format reduït que culminarà amb una nova votació on el president en funcions només necessitarà la majoria simple que li atorguen els acords assolits per a ser investit, i on previsiblement aconseguirà els vots necessaris gràcies al suport d'ERC.

