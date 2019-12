Alerta Solidària dona a conèixer la situació d'un dels empresonats per les protestes de la sentència

Alerta Solidària ha denunciat a través de les xarxes la situació de presó en què es troba un dels joves detinguts durant les protestes de la sentència del Tribunal Suprem. En Charles, de 26 anys i ciutadà nord-americà, va ser detingut el 18 d'octubre i porta mes de dos mesos en situació de presó preventiva a Brians I.L'argument per mantenir-lo tancat és la falta d'arrelament, perquè no té domicili conegut i manté la nacionalitat nord-americana. "Va ser detingut mentre intentava sobreviure a la ciutat i per trobar-se en el lloc equivocat en el moment equivocat", denuncia el col·lectiu d'advocats.La tesi de la falta d'arrelament ha estat utilitzat pels jutjats d'instrucció que han vist els casos de detencions durant les protestes de la sentència en primera instància. Sovint, les audiències provincials que han vist els casos via recursos han desmuntat aquesta tesi, a vegades amb certa contundència criticant que les ordres de presó es basaven en "intuïcions" poc fonamentades dels jutges que les van decretar. A dia d'avui encara hi ha diverses persones en situació de presó preventiva per les protestes de la sentència, algunes d'elles al CIE sota risc de ser deportats.

