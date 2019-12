La Grossa de Cap d'Any repartirà més de 30 milions d'euros en premis

La Grossa de Cap d'Any ultima els preparatius per celebrar la seva setena edició. En el sorteig d'enguany, que tindrà lloc a les 12.00h, es repartiran més de 30 milions d'euros. De la mateixa manera que l'any anterior, el primer premi està dotat amb 200.000 euros per bitllet, mentre que el segon i el tercer estan valorats en 65.000 euros i 30.000 euros, respectivament.Durant el sorteig es realitzaran fins a vuit extraccions: Una per cada un dels tres primers premis, dos del quart premi (10.000 euros per bitllet) i tres del cinquè premi (5.000 euros per bitllet). A banda, també rebran algun tipus de compensació les terminacions dels vuit números guanyadors (quatre, tres i dues últimes xifres), els números anterior i posterior a cada un d'ells i es retornaran els diners d'aquells bitllets que acabin amb l'última xifra del primer premi.Aquest any, més de 850.000 bitllets podran tenir algun tipus de compensació. Per a l'edició d'enguany, Loteries de Catalunya ha emès fins a 100.000 números, 20.000 respecte a 2018, valorats en 50 milions d'euros.El sorteig s'emetrà en directe per TV3, durarà vora de 60 minuts i tindrà Laia Ferrer i Marc Giró com a presentadors.Les persones que hagin obtingut un premi de fins a 1.000 euros podran rebre els diners mitjançant una transferència bancària des de qualsevol punt de venda autoritzat. La transacció es farà efectiva en un termini màxim de 48 hores. A banda, tots els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya podran pagar en metàl·lic fins a 120 euros, mentre que els premis a partir de 50 euros també es podran cobrar a qualsevol oficina de CaixaBank.En el cas dels bitllets comprats per internet, els diners seran enviats directament al compte web dels participants. Si el premi és superior a 600 euros, s'enviarà al compte bancari que es va facilitar en el moment de registre a la web de Loteries de Catalunya. Tots els premis es podran reclamar fins al 30 de març de 2020 a la seu de Loteries de Catalunya presentant el bitllet original del sorteig.Pots comprovar els resultats de la Grossa de Cap d'Any en aquest enllaç

