El PSOE garanteix que no hi haurà debat d'investidura en plena cavalcada de Reis

El secretari general del PSOE al Congrés, Rafael Simancas, ha garantit aquest dimarts que no hi haurà debat d'investidura en plena cavalcada de Reis. En una entrevista a la Cadena SER, Simancas ha dit que no hi haurà ni debat ni votació "mentre arriben Melcior, Gaspar i Baltasar".El diputat ha dit que els socialistes volen celebrar la sessió per fer president Pedro Sánchez "tan aviat com sigui possible" perquè tenen "moltes ganes" de formar govern. Amb tot, ha admès que "no depèn d'ells" i ha recordat que cal "respectar els temps dels demés", com els d'ERC, que ha convocat un Consell Nacional dijous per avalar o no aquest acord. D'altra banda, ha explicat que l'acord amb els republicans s'explicarà un cop sigui "ferm".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor