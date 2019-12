Els Mossos faran 46 controls a les carreteres catalanes aquest Cap d'Any

Els Mossos d'Esquadra realitzaran aquesta nit de Cap d'Any un total de 46 controls i macrocontrols a les principals carreteres catalanes, en els quals es desplegaran més de 200 agents.El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va explicar en la roda de premsa de presentació de el dispositiu que en les últimes nits de Cap d'Any s'ha obtingut entre un 6% i un 8% de lectures positives d'alcohol i drogues. Buch demana prudència als conductors i ha remarcat que "l'única taxa d'alcoholèmia segura és 0,0%", tant per a la seguretat de l'propi conductor com per a la resta.El Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, ha explicat que el desplegament d'aquest any és similar al d'altres, i ha recordat que les policies locals realitzen també altres controls en els municipis.

