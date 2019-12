VÍDEO Piqué i Puyol revelen interioritats del Barça i el Sextet: «Ens sentíem invencibles»

El període del Barça de Pep Guardiola és el més prolífic, de més èxit i amb el millor futbol de la història del club blaugrana. Aquell equip comptava amb una de les millors parelles de centrals que ha vist mai l'esport de la pilota: Carles Puyol i Gerard Piqué. El primer, capità del Barça durant molts anys, va ser l'encarregat de conduir un programa especial ahir a la nit a TV3, Nit de Copes, per repassar amb l'actual jugador del Barça tot la seva etapa junts a l'equip. Podeu recuperar tot el programa sencer en aquest enllaç. Puyol i Piqué van revelar diverses interioritats d'aquella plantilla que va aconseguir el Sextet i signar un estil de joc que va marcar generacions de barcelonistes. Els dos defenses, parella de titulars indiscutibles sota l'esquema de Guardiola, expliquen diversos moments com el 2-6 al Bernabéu, la final de la Champions de Roma o com el vestuari va pressionar l'entrenador de Sampedor perquè Samuel Eto'o és quedés un any més. La part inicial del programa se centra en com van guanyar el Sextet, quina importància li van donar i com "d'invencibles" es van sentir en aquell moment."Va ser la primera vegada que vaig jugar al Bernabéu i 2-6 ... Adrenalina màxima. Sempre ho havia viscut des de fora, així que aquell dia l'estadi imposava només arribar i vaig pensar 'aquests collaran i ens faran la vida impossible'. Doncs què va ... Hem jugat en camps més complicats a l'hora de treure la pilota, de sentir-se pressionats, que al Bernabéu", confessava ahir a la nit Gerard Piqué.També van revelar diversos moments curiosos i divertits dels anys que van passar junts, però el programa mostra el contrast de personalitats entre els dos jugadors. Piqué, més de gaudir de la festa i l'oci, xocava al vestuari amb un jugador com Puyol que assegurava que no havia sortit mai de festa estant al primer equip. Aquest últim afirmava que gràcies a Piqué va canviar la seva forma de veure la responsabilitat de jugar al Barça."Gaudir en comptes de patir. T'ho agraeixo. Si haguéssim estat els dos iguals hauríem estat insuportables ... Tu volies que sortís de nit i el negociàvem jugant. 'Si quedem amb la porteria a zero, t'acompanyo", sentenciava entre somriures Puyol. Podeu recuperar tot el programa sencer en aquest enllaç.

