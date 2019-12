«Espanya per una investidura», la radical portada de «La Razón» contra Sánchez

Radical titular en portada de La Razón contra Pedro Sánchez, el seu pacte de govern amb Podem i el suport que pot rebre d'ERC per a la investidura. El diari que dirigeix Francisco Marhuenda sortirà al carrer aquest dimarts acusant en la primera plana el líder del PSOE d'intercanviar Espanya a canvi de la seva legislatura, com expressa directament el seu titular: "Espanya per una investidura".El rotatiu madrileny també acusa Sánchez d'"omplir de cessions Iglesias i els independentistes per aferrar-se a La Moncloa", i repassa aquestes cessions, entre les quals destaca "reconèixer el 'conflicte'" entre Catalunya i l'Estat o derogar la reforma laboral

