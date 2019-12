Intervenen més de 840.000 euros en un vehicle a Sagunt

Agents de la Guàrdia Civil han intervingut més de 840.000 euros de procedència desconeguda que van trobar a l'interior d'un vehicle durant una inspecció, al terme municipal de Sagunt.Aquesta intervenció va tenir lloc el passat 22 de desembre en el marc dels dispositius establerts de forma permanent per evitar el tràfic de drogues a la demarcació de València, segons ha explicat l'institut armat en un comunicat. Els guàrdies civils van identificar cap a les 23.50 hores un home de 38 anys que circulava pel terme municipal de Sagunt i van inspeccionar el vehicle, on van trobar més de 840.000 euros. En no poder verificar la procedència d'aquests diners, van decidir intervenir-lo.Els agents van procedir a més a la denúncia de l'home, presumptament implicat en una infracció a la llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del terrorisme. Així, s'ha donat compte dels fets a l'autoritat competent de l'Agència Tributària, el Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

