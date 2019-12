Torra no «acceptarà» una inhabilitació de la Junta Electoral Central

"El 2019 hem constatat amb més evidències que mai la cara autoritària de l'estat espanyol. El món ha pogut veure un judici de vergonya", destaca Torra

El dia 3 de gener suposa una data rellevant en el calendari de l'independentisme. La Junta Electoral Central (JEC) es reuneix a Madrid amb la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, damunt la taula. En el missatge institucional de Cap d'Any, Torra ha assegurat que no "permetrà" ni "acceptarà" que un tribunal ni "encara menys una junta política" -en referència a la JEC- suplanti la "sobirania dels catalans". "Per això l'any vinent ha de ser l'any de la democràcia retrobada", ha assegurat Torra.El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ha carregat contra la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que li va ser imposada el 19 de desembre per la pancarta del llaç groc. "No han volgut inhabilitar-me a mi. Amb aquesta sentència, que ja estava escrita quan van començar el procés judicial, volen inhabilitar el president de Catalunya", ha destacat Torra, que recorrerà al Tribunal Suprem la condemna d'un any i mig d'inhabilitació i presentarà qüestions prejudicials a Europa.El mateix dia que va ser condemnat, el líder independentista va anunciar que promouria una votació al Parlament per tal que la cambra li refermés el suport. Això es pot traslladar a través d'una proposta de resolució o d'una moció específica, tot i que l'escenari de divendres a la JEC afegeix tensió al context. En les últimes hores, Torra ha fet evident la molèstia per les especulacions a JxCat sobre el seu futur, que inclouen tant canvis al Govern com unes eleccions anticipades, o totes dues opcions alhora."No hi ha cap solució real per Catalunya que no impliqui reconèixer el dret d'autodeterminació i el seu exercici. No podem tornar a caure al parany d'enganyar-nos a nosaltres mateixos". Aquest és un dels paràgrafs clau que apareixen en el discurs de Cap d'Any de Torra. Es refereix a la investidura a Madrid i, sense citar-les explícitament, a les negociacions que manté ERC amb el PSOE per facilitar la tria de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, encarrilada però no concretada després del posicionament de l'Advocacia de l'Estat sobre la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat.El president, com acostuma a fer sempre, ha mostrat "disposició absoluta" al diàleg amb l'Estat, però l'ha circumscrit a "continguts concrets" i "compromís de solucions polítiques i democràtiques". "Sense un compromís per donar la paraula a la ciutadania sobre el futur polític de Catalunya, no hi ha diàleg honest, sinó tan sols una voluntat de tapar forats amb pedaços caducs", ha ressaltat Torra. Fa només unes hores que el PSOE i Podem han signat un acord de govern de coalició en el qual aposten per resoldre el "conflicte polític" a través d'una "via política" sense concretar Aquesta frase, inclosa en un document de 54 pàgines rubricat per Sánchez i Pablo Iglesias al Congrés, és insuficient per a l'espai polític de JxCat, que ja ha fet saber que es manté en el "no" a la investidura a través de la seva cap de files a Madrid, Laura Borràs. Torra ha estat informat dels contactes d'ERC amb el PSOE a través del vicepresident Pere Aragonès, tot i que a Palau insisteixen que qualsevol contacte amb Sánchez s'ha fet com a coordinador nacional dels republicans.La intenció del PSOE era que la investidura es produís abans que acabi l'any, però el calendari ho fa impossible. Una de les dates que es mantenen vives, a l'espera de les converses que hi hagi en les properes hores, és el 2 de gener, la qual cosa permetria la segona votació el dia 5 i formar govern després de Reis. La qüestió s'ha tractat en l'executiva que ERC ha celebrat aquesta tarda després de conèixer el dictamen de l'Advocacia de l'Estat. Qui té l'última paraula sobre Junqueras, en tot cas, és el Tribunal Suprem, que no decidirà res fins que passin les festes nadalenques.El president ha estat especialment dur amb la repressió, i ha qualificat de "democràcia segrestada" la situació que es viu a Espanya. "El 2019 hem constatat amb més evidències que mai la cara autoritària de l'estat espanyol. El món ha pogut veure un judici de vergonya, una autèntica farsa jurídica, que va acabar amb una sentència de més de 100 anys de presó contra persones demòcrates i pacífiques que ja fa més de 2 anys que viuen privades de llibertat", ha recalcat Torra en referència al judici de l'1-O i a la sentència del Suprem, que suma 100 anys de presó per als dirigents condemnats "El clam contra aquella farsa ha arribat a tots els racons. Les entitats més importants de drets humans l'han denunciat, inclòs el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de les Nacions Unides. També han alçat la veu diputats i senadors de molts països del nostre entorn i Premis Nobel de la Pau", ha remarcat el president, que també ha volgut referir-se a la situació dels CDR empresonats i que ja estan començant a ser alliberats sota fiança per l'Audiència Nacional després de ser acusats de terrorisme.La repressió, segons Torra, no s'ha aturat "ni un sol dia". "S'ha empresonat persones vinculades a l'independentisme sense proves i amb interrogatoris que hem exigit saber en quines condicions s'havien produït", ha destacat el president.

Discurs de Cap d'any del president Quim Torra by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor