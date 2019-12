Aturen el dispositiu del veí del Bages que va desaparèixer divendres

Bombers, agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil, i agents locals de Sant Salvador de Guardiola han aturat aquest dilluns al vespre l'ampli desplegament de recerca de Carlos Torne Prat, un veí de Sant Salvador de Guardiola que va desaparèixer el passat divendres sense diners ni cap targeta de crèdit a sobre.Al llarg de la tarda, un testimoni versemblant ha situat el desaparegut a Manresa, dissabte al matí, i aquesta informació ha estat ratificada pel conductor de l'autobús de la línia que uneix Sant Salvador de Guardiola amb la capital del Bages, segons ha explicar al'alcaldessa del municipi, Georgina Mercadal. L'home va viatjar sense diners perquè, segons va assegurar al conductor, no en duia a sobre.El desaparegut és un professor d'anglès de 49 anys, que anava vestit amb un polar gris fosc, texans i bambes blanques i d'una alçada de 1,71m i uns 80 quilograms de pes, castany i amb barba que el divendres sobre les 11 del matí va tenir una discussió amb la família per problemes amb la falta de feina i va marxar voluntàriament de casa sense efectiu ni targetes de crèdit ni mòbil.Els Mossos d'Esquadra van demanar el suport de Bombers diumenge a les 2 de la matinada per ajudar-los en la cerca, i aquests han desplegat aquest dilluns set dotacions en la zona boscosa de l'entorn municipal i una dotació canina especialitzada en trobar persones desaparegudes.Els agents dels cossos d'emergències han resseguit durant aquests dos dies els diversos punts que l'home freqüentava com entitats i comerços de Sant Salvador de Guardiola, i ara, amb la nova informació els Mossos d'Esquadra intensificaran la cerca per zones urbanes.

