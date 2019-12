Tres dels ferits de Centelles ingressats a la Vall d'Hebron estan molt greus

Les dotacions del SEM atenent els ferits Foto: Toni Carrasco

Tres dels ferits per l'explosió d'aquest dilluns al campanar de Centelles estan molt greus, segons han informat fonts de l'Hospital de la Vall d'Hebron, on estan ingressats els nous ferits. Cinc d'ells estan en estat greu, i un últim està en situació menys greu, d'acord amb les mateixes informacions.Les víctimes han patit cremades després que s'encengués part de la pólvora que tenien per utilitzar durant la Festa del Pi. L'avís l'ha fet la Creu Roja a les 12.06, i fins al lloc de l'accident s'han desplaçat dotze unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), amb deu ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats. Un equip de psicòlegs atén familiars i amics des de l'Ajuntament del municipi.El SEM ha activat 12 unitats: 10 ambulàncies i 2 helicòpters medicalitzats per atendre els ferits, i un equip de psicòlegs, que està atenent familiars i amics dels ferits a l'Ajuntament de Centelles. L'avís l'ha fet la Creu Roja a les 12.06 per informar d'una explosió pirotècnica al campanar del municipi, segons Protecció Civil, que ha posat en prealerta el pla Procicat (Pla de Protecció Civil de Catalunya).A conseqüència de l'accident que hi ha hagut al campanar, l'Ajuntament ha decidit donar per acabada la Festa del Pi. S'ha entrat el pi a l'església en silenci aquesta tarda a les 5.Els Mossos han activat els TEDAX i la policia científica per esclarir les circumstàncies de l'explosió. El cos policial ha traslladat sis dotacions per donar seguretat i facilitar les tasques d'assistència. Per la seva banda, efectius de Bombers han pujat dalt del campanar amb motxilles d'aigua per acabar d'extingir el foc causat per la deflagració de pólvora. Els Bombers han desplaçat quatre dotacions fins al lloc. Des del cos informen que l'explosió no ha afectat l'estructura de l'església.La festivitat, declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional de Catalunya, se celebra cada 30 de desembre al matí, quan se surt a tallar el pi més bonic de la contrada i després s'ofereix -engalanat- a la patrona, Santa Coloma. Mentre es baixa del bosc al poble, per anar a l'església, es galeja amb trets de trabucs i escopetes d'avantcàrrega.

