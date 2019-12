JxCat referma el «no» a Sánchez a les portes de la investidura

Des de l’1O els independentistes no hi som per garantir ‘una España fuerte y cohesionada’. Per Catalunya és ‘más de lo mismo’,cap diferència amb altres governs i no presagia res de bo.Per això volien que ens replantegéssim el vot? Ens mantenim en el compromís electoral: no és no! https://t.co/N0AOv7OOEE — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) December 30, 2019

"Ens mantenim en el compromís electoral: no és no!". Aquest és el missatge que ha llançat Laura Borràs, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, després de la signatura de l'acord per a un govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem que han protagonitzat Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Les paraules de Borràs se sumen a les de Carles Puigdemont, que també a través de Twitter ha criticat l'entesa perquè podria haver estat subscrita, segons ell, per un executiu socialista en solitari.Borràs, que defensa la negativa a Sánchez des de l'anterior legislatura, assegura que l'acord entre el PSOE i Unides Podem és "més del mateix" per a Catalunya. En concret, el text subscrit reconeix un "conflicte polític", aposta per resoldre'l a través de la "via política" i inclou que es puguin traspassar competències ja incloses en l'Estatut. "Des de l'1-O, els independentistes no hi som per garantir una Espanya forta i cohesionada", destaca la dirigent de JxCat, en un missatge que també va dirigit a ERC.Els republicans, a diferència de la formació liderada per Carles Puigdemont, enllesteixen els últims detalls per avalar la investidura de Sánchez amb una abstenció en segona volta. El president de la Generalitat, Quim Torra, es manté ferm en què qualsevol acord a Madrid ha de passar pel reconeixement de l'autodeterminació i per la fi de la repressió - condicions que ha recordat a ERC al Parlament -, i desconfia del líder del PSOE peruqè, segons ell, no accepta la bilateralitat que li ha reclamat des que va arribar a Palau.La investidura a Madrid va generar un fort debat a JxCat al juliol, abans del debat fallit de Sánchez, perquè hi havia sectors - entre els quals els presos de Lledoners - de la formació que defensaven l'abstenció. L'absència de gestos per part del líder del PSOE va acabar decantant la balança cap al vot contrari, tal com va certificar Borràs des del faristol del Congrés. Al grup a Madrid hi conviuen vuit diputats amb visions diferents: la cap de files, Míriam Nogueras, Jaume Alonso-Cuevillas i Mariona Illamola -partidaris del "no"- i Sergi Miquel, Ferran Bel, Genís Boadella i Concepció Cañadel, més afins a la direcció del PDECat i més inclinats al diàleg amb l'Estat.La decisió a Madrid, en tot cas, també està molt condicionada per l'escenari preelectoral a Catalunya. Puigdemont, que és contrari a la investidura de Sánchez, observa l'acostament dels republicans a Sánchez i, tal com ha expressat en reunions a Waterloo, alerta que la situació pot servir per treure rèdit cap a JxCat. "Si ERC s'absté i el PSOE incompleix, serà evident quina posició era la bona", recalquen aquests dies els dirigents nacionalistes més contraris a facilitar la tria del president espanyol en funcions.

