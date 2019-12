ERC sotmetrà l'acord amb el PSOE a votació del consell nacional el 2 de gener

Marta Vilalta: "Activar la via política és imprescindible"

La cúpula d'ERC deixa en mans del seu consell nacional si rubrica o no l'acord d'investidura amb el PSOE. El màxim òrgan del partit entre congressos ha estat convocat el pròxim 2 de gener perquè debati si la mesa de negociació entre governs aconseguida és suficient per passar del no a Pedro Sánchez a una abstenció. Així ho ha anunciat la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, que ha defensat que es tracta d'una "oportunitat per donar resposta al sit and talk".Quan començarà el ple d'investidura, però, és ara per ara una incògnita, tot i que la voluntat de Pedro Sánchez seria que arrenqués el mateix dia 2 i que la segona votació, la definitiva, es celebrés el diumenge en vigília de Reis. ERC no s'ha mullat sobre si veu viable o no que el ple comenci en aquesta data i ha deixat la convocatòria en mans del PSOE.La dirigent republicana ha argumentat que són "escèptics" malgrat haver tancat un acord amb els socialistes però que són partidaris d'explorar si la via política s'activa de veres. "No podem renunciar a intentar fer viable i possible la via del diàleg. Cal intentar fer possible aquesta oportunitat, tenim l'oportunitat de seure cara a cara amb l'Estat. Creiem que val la pena", ha defensat Vilalta sense titubejos i al marge de les crítiques de Junts per Catalunya. De fet, ERC defensa que es tracta d'una mesa "entre governs" i esperen que el president Quim Torra l'avali i els consellers de la seva formació s'hi asseguin.De fet, Vilalta ha assegurat que ni tan sols un pronunciament advers de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitació de Quim Torra o sobre la condició d'eurodiputat d'Oriol Junqueras pot tombar aquesta determinació. Digui el que digui, ha dir, arribaran "fins al final" a l'hora de defensar els drets de Junqueras. En tot cas, ha dit que ERC està "convençuda" que el govern espanyol no incomplirà la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. "En cas contrari, estarien cometent una irregularitat", ha dit.Vilalta ha desgranat per què els republicans consideren que "val la pena" explorar la negociació amb el PSOE. En campanya, ha dit, van demanar tenir la "màxima força per obligar el govern espanyol" a seure per parlar del conflicte polític i la ciutadania els va fer guanyadors a les urnes. "Ens hem sentit responsables de poder posar la força obtinguda a les urnes al servei del país", ha dit.La dirigent republicana ha defugit donar detalls concrets del pacte amb els socialistes i ha afirmat que primer els vol donar davant la militància. En tot cas, ha tret pit d'haver aconseguit que el PSOE hagi reconegut l'existència d'un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, que cal activar la via política i que cal fer-ho a través d'una mesa entre governs en la qual s'hi puguin portar "els gras consensos de país". Aquests, ERC entenen que són amnistia i autodeterminació i que, per tant, es responen a les expectatives d'allò acordat en el sí del Govern. "Activar la via política és imprescindible", ha insistit Vilalta.De fet, ha seguit fil per randa les tesis de l'exdiputat al Congrés Joan Tardà quan ha assegurat que emportar-se "un nou engany" d'un govern format aquesta vegada per PSOE i Podem "podria acabar de ser definitiu" per convèncer ciutadans que a hores d'ara no són partidaris de la independència. "Només podem comprovar si això va de forma seriosa si ho intentem", ha sentenciat.

