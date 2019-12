Puigdemont critica el contingut sobre Catalunya del pacte PSOE-Podem

Em sembla que l'acord PSOE-UP havia aixecat expectatives pel damunt de les seves possibilitats. Llegint el que han pactat sobre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, no veig la diferència entre el futur govern de coalició i un del PSOE en solitari. — Carles Puigdemont (@KRLS) December 30, 2019

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i líder de Junts per Catalunya (JxCat), ha criticat aquest dilluns l'acord entre el PSOE i Unides Podem per la part que afecta Catalunya. "Em sembla que l'acord havia aixecat expectatives pel damunt de les seves possibilitats. Llegint el que han pactat sobre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, no veig la diferència entre el futur govern de coalició i un del PSOE en solitari", ha destacat Puigdemont a través de Twitter poc després de la signatura del pacte.En l'acord de coalició, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias es comprometen a abordar el "conflicte polític" -definició que ja ha estat assimilada pels socialistes- a través de la "via política" . ERC ha posat l'exigència de deixar enrere la via judicial com a condició imprescindible per abstenir-se a la investidura de Sánchez.El líder dels socialistes i Iglesias, doncs, es comprometen a treballar a través del "diàleg, la negociació i l'acord entre les parts" per abordar la crisi, fet que implica deixar de recórrer als tribunals. Més enllà d'aquesta referència que es fa al document del pacte del PSOE i Podem, és en la negociació bilateral amb ERC que els socialistes detallaran més com es canalitzarà el conflicte a través d'una mesa entre governs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor