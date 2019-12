El pacte PSOE-Podem promet «recuperar per a ús públic» el Pazo de Meirás

El pacte de govern que han signat aquest dilluns Pedro Sánchez i Pablo Iglesias contempla una mesura de fort abast simbòlic en memòria històrica: "recuperar per a ús públic" el Pazo de Meirás, el terreny senyorial de la localitat gallega del mateix nom que la dictadura va destinar a l'ús de Francisco Franco en plena Guerra Civil, i que encara pertany als seus descendents."Auditarem els béns espoliats pel franquisme per tornar-los als seus legítims titulars, com la recuperació immediata del Pazo de Meirás per al patrimoni públic", afirma textualment l'acord de PSOE i Podem.Els dos partits es comprometen igualment a anul·lar "totes les condemnes" dictades durant la Guerra Civil o la dictadura "per motius polítics, ideològics, de creença o d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere". Així mateix, prometen prohibir l'exaltació del franquisme, però només "en llocs d'accés públic"L'acord també preveu destinar dos dies a la memòria dels damnificats per la dictadura: el 31 d'octubre, com a "dia de record per a totes les víctimes del franquisme", i el 8 de maig, en record dels exiliatsEl Pazo de Meirás va ser un regal que es va fer a Franco el 1938, en plena Guerra Civil a partir d'una recollida de diners entre la població, iniciativa d'una anomenada Junta Pro Pazo del Caudillo. L'any 1941, el dictador va voler formalitzar la situació i es va fer un contracte de compra-venda. Un informe del 2018 de la Diputació de la Corunya considerava que el contracte va ser simulat, perquè el palau ja estava en mans dels Franco des del 1938: ras i curt, que va ser una estafa.

