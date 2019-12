Nou ferits per cremades a Centelles durant la Festa del Pi

Les dotacions del SEM atenent els ferits Foto: Toni Carrasco

Nou persones han resultat ferides per cremades durant la Festa del Pi de Centelles aquest dilluns al matí. Hi ha hagut una deflagració de pólvora d'una de les cantimplores d'un dels galejadors que ha provocat que s'encenguessin les altres cantimplores mentre pujaven al campanar. Hi participaven un total de quinze trabucaires.Tal com informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els nou ferits han estat traslladats a la Unitat de Cremats de Vall d'Hebron i tres d'ells es troben en estat greu. En un primer moment el SEM ha parlat d'almenys 14 ferits, però finalment són nou les persones amb cremades a causa de l'explosió al campanar, segons la darrera actualització.El SEM ha activat 12 unitats: 10 ambulàncies i 2 helicòpters medicalitzats per atendre els ferits, i un equip de psicòlegs, que està atenent familiars i amics dels ferits a l'Ajuntament de Centelles. L'avís l'ha fet la Creu Roja a les 12.06 per informar d'una explosió pirotècnica al campanar del municipi, segons Protecció Civil, que ha posat en prealerta el pla Procicat (Pla de Protecció Civil de Catalunya).A conseqüència de l'accident que hi ha hagut al campanar, l'Ajuntament ha decidit donar per acabada la Festa del Pi. Una vegada es faci el trasllat de tots els ferits, s'entrarà el pi a l'església en silenci aquesta tarda a les 5.Els Mossos han activat els TEDAX i la policia científica per esclarir les circumstàncies de l'explosió. El cos policial ha traslladat sis dotacions per donar seguretat i facilitar les tasques d'assistència. Per la seva banda, efectius de Bombers han pujat dalt del campanar amb motxilles d'aigua per acabar d'extingir el foc causat per la deflagració de pólvora. Els Bombers han desplaçat quatre dotacions fins al lloc. Des del cos informen que l'explosió no ha afectat l'estructura de l'església.La festivitat, declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional de Catalunya, se celebra cada 30 de desembre al matí, quan se surt a tallar el pi més bonic de la contrada i després s'ofereix -engalanat- a la patrona, Santa Coloma. Mentre es baixa del bosc al poble, per anar a l'església, es galeja amb trets de trabucs i escopetes d'avantcàrrega.

