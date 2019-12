Sánchez i Iglesias es comprometen a resoldre el conflicte català per la «via política»

El govern del PSOE i Podem és conscient que el conflicte amb Catalunya serà un dels principals reptes de la legislatura. En l'acord de coalició segellat i que es presentarà aquesta tarda, ambdós partits es comprometen a abordar el "conflicte polític" -definició que ja ha estat assimilada pels socialistes- a través de la "via política". ERC ha posat l'exigència de deixar enrere la via judicial com a condició imprescindible per abstenir-se a la investidura de Pedro Sánchez.El líder dels socialistes i Pablo Iglesias, doncs, es comprometen a treballar a través del "diàleg, la negociació i l'acord entre les parts" per abordar la crisi, fet que implica deixar de recórrer als tribunals. Més enllà d'aquesta referència que es fa al document del pacte del PSOE i Podem, és en la negociació bilateral amb ERC que els socialistes detallaran més com es canalitzarà el conflicte a través d'una mesa entre governs.Un altre dels compromisos amb Catalunya passa per complir els dictàmens del Tribunal Constitucional i traspassar a la Generalitat les competències pendents que estan reconegudes a l'Estatut, com ara la gestió de les beques universitàries, la formació sanitària especialitzada, el salvament marítim o l'execució de la legislació laboral en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació professional.De fet, i relacionat amb aquesta qüestió, el PSOE i Podem es proposen aprofundir en la "millora i la clarificació" de la distribució competencial entre el govern central i les comunitats autònomes per implementar "un model de repartiment més clar i precís". Plantegen la creació d'un comitè d'experts per assessorar el govern en aquesta matèria.Apujar els impostos a les rendes altes, la derogació del gran gruix de la reforma laboral i de la llei mordassa. Aquest és el trident estrella del programa de govern acordat entre el PSOE i Podem, avançat per El País i al qual també ha tingut accés. Els líders dels dos partits, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, el presentaran aquesta tarda just quan la cúpula d'ERC estarà reunida per acabar de valorar el pacte per la investidura amb els socialistes.La reforma fiscal plantejada preveu pujar dos punts de l'IRPF de les rendes de més de 130.000 euros i quatre a les de més de 300.000. També s'incrementarà l'impost de societats fins a un tipus mínim del 15%. El tipus estatal sobre les rentes de capital s'incrementarà en 4 punts per les rendes que superin els 140.000 euros.En matèria laboral, el text acordat preveu recuperar "els drets laborals manllevats per la reforma laboral del 2012", que va ser aprovada durant el govern de Mariano Rajoy. Amb caràcter urgent es derogarà, per exemple, l'acomiadament per absentisme a causa de baixa per malaltia. Un altra de les mesures estrelles és l'increment progressiu del salari mínim per arribar fins als 1.200 euros mensuals.Altres mesures que recull l'acord és el fre a les "pujades abusives" dels lloguers. Es farà permetent que els ajuntaments o les comunitats que ho considerin puguin regular els increments en les zones prèviament declarades tenses. Pel que fa a les pensions, s'actualitzaran en base a l'IPC real sempre i per llei. "Augmentarem el poder adquisitiu de les pensions mínimes i les no contributives", asseguren, a més d'eliminar el factor de sostenibilitat i l'índex de revalorització de pensions de la seguretat social previstos a la llei 23/2013. Just divendres passat, el govern espanyol en funcions va anunciar al congelació de les pensions a l'espera que hi hagi investidura.Una altra de les mesures estrella en matèria d'igualtat és "blindar que només el sí es sí" per combatre les violències que pateixen les dones. S'aprovarà una llei integral per a la protecció de la llibertat sexual i contra les violències sexuals que garanteixi "la sensibilització, prevenció, detecció, atenció, protecció i reparació" de les víctimes. Es reformarà també el codi penal perquè el consentiment sexual sigui només quan es pronuncia un sí. "Tota la resta és no".Altres mesures acordades entre els dos partits són la regulació amb caràcter urgent dels jocs d'atzar per frenar la ludopatia. També la reforma del mercat elèctric per baixar la factura de la llum.

