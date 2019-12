El pare d'Oriol Junqueras s'emociona en conèixer el posicionament de l'Advocacia de l'Estat

Comencem el dia a Palma acompanyant l’Artur @junqueras a una entrevista al diari @UHmallorca . “L’Oriol és coherent, i fa el què creu. Me’l miro amb tots els respectes. Afronta la situació sabent com de dura és” #FreeJunqueras #FreeThemAll #DiadaMallorca2019 pic.twitter.com/HhElkgEBBf — Isaac Peraire Soler🎗 (@isaacperaire) December 30, 2019

Les reaccions després de conèixer el posicionament de l'Advocacia de l'Estat sobre la sentència del TJUE favorable a Oriol Junqueras no s'han fet esperar. Una de les últimes ha estat protagonitzada per Artur Junqueras, pare del dirigent republicà, visiblement emocionat en conèixer la posició de l'òrgan dependent del Ministeri de Justícia.En una entrevista a Última Hora Mallorca, el pare del líder d'ERC ha assenyalat que el seu fill "és coherent i fa el que creu". Per altra banda, ha explicat que se'l mira "amb tots els respectes" perquè "afronta la situació sabent com n'és de dura".En el moment de conèixer la notícia, Artur Junqueras també ha comentat que les declaracions de l'Advocacia de l'Estat són "una mostra d'esperança".Les seves declaracions s'han produït pocs minuts després que Andreu Van den Eynde, advocat defensor de Junqueras, hagi reclamat novament la nul·litat de la sentència de l'1-O . Pel lletrat, garantir la immunitat del dirigent republicà és "essencial" per "protegir les institucions europees i els drets dels electors".

