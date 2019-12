Precintada la discoteca «El Rey de Istambul» per incompliment de l'horari de tancament

L'Ajuntament de Barcelona ha precintat aquest dilluns el restaurant discoteca 'El Rey de Istambul', situat al número 36 del Moll de Mestral, a Port Olímpic. El principal motiu de la sanció, que tindrà una durada de sis mesos, és l'acumulació de fins a 36 denúncies per incompliment reiterat de l'horari de tancament. Les infraccions es remunten al 2014 i, per tant, "es tracta d'un establiment que ha generat problemes de manera continuada, sense atendre els requeriments que l'Ajuntament li ha anat fent al llarg del temps per complir amb la normativa", segons ha explicat el consistori en un comunicat.L'establiment acumula també denúncies per altres tipologies d'infraccions, com la manca de mesures de seguretat o la realització d'una activitat diferent de l'autoritzada. El local té llicència de restaurant i discoteca, però a vegades ha operat fora de l'horari establert i ha funcionat com a 'after'.El regidor del districte de Sant Martí David Escudé ha celebrat el precinte del local i ha reiterat la "tolerància zero" de l'Ajuntament de Barcelona "amb les activitats nocives i que malmeten la vida i el descans dels veïns de la Vila Olímpica".Escudé ha assegurat que el consistori continuarà "perseguint tots els establiments que no compleixin amb la legalitat" fins que no es produeixi el canvi de titularitat de la gestió del Port Olímpic.A finals de setembre, el Plenari del Consell Municipal va donar llum verda a la delegació de competències per part de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona per un període de trenta anys. La voluntat del consistori és reduir el pes de l'oci nocturn a la zona i incrementar la superfície de l'espai públic.En aquest sentit, el regidor ha assegurat que 'El Rey de Istambul' no és l'únic local "amb incompliments" al Port Olímpic i ha reiterat que l'Ajuntament de Barcelona està "treballant en el mateix sentit".

