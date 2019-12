Professionals de l'àmbit tributari veuen «contraproduent la reforma fiscal del Govern i alerten de «deslocalitzacions»

Col·legis i associacions de professionals de l'àmbit tributari han alertat que la reforma fiscal anunciada pel Govern que implica apujar alguns impostos pot generar deslocalitzacions d'empreses i persones. En un comunicat, l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, el Col·legi d'Economistes de Catalunya i el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona han afirmat que l'augment de la pressió fiscal aplicable a empreses i empleats és "contraproduent" i "resta competitivitat" a Catalunya respecte a d'altres territoris. Critiquen especialment les modificacions en l'IRPF i en els impostos de successions i donacions.Aquests professionals han afirmat que la reforma tributaria prevista augmenta "encara més" la pressió impositiva que suporten els catalans "i eixampla encara més, la ja important diferència envers a territoris de més baixa tributació, com pot ser la Comunitat de Madrid o d'altres països europeus".Per això, ha alertat que això pot afavorir la deslocalització d'empreses i ciutadans cap a aquests altres territoris, "produint un efecte perjudicial pel país de pèrdua de llocs de treball i de riquesa". Ha afegit que la pressió impositiva sobre els directius "també pot arrossegar les seves empreses".Els professionals han posat com a exemple que un empleat resident a Catalunya amb una renda superior a 90.000 euros anuals, tributarà pel seu IRPF a un tipus impositiu marginal del 46% per la suma de la tarifa estatal (22,5%) i la catalana (23,5%), mentre que a Madrid tributaria un 43,5% (22,5% més 21%).Han afegit que a més hauria de pagar l'impost de patrimoni si acumula béns i drets per un valor no exempt de més de 500.000 euros, "un impost que a Madrid no pagaria". Per últim, ha afegit que en cas que morís i deixés com a hereus els fills, aquests haurien de fer front a l'impost de successions, "que a Madrid i d'altres països europeus tampoc pagarien".Per tot això, els col·legis i les associacions han remarcat que la fiscalitat "és un dels factors principals que pot generar la deslocalització cap a altres territoris i és causant directe d'una decisió empresarial que bé pot generar la inversió en un territori atractiu com és Catalunya i la creació de llocs de treball, o pel contrari, la pèrdua d'aquestes inversions i un greu perjudici per a la societat". Han reclamat "evitar seguir eixamplant, encara més, els diferencials impositius que sols afavoreixin a altres territoris i no pas a Catalunya".

