Sánchez y Ortuzar firmen l'acord perquè el PNB doni suport a la investidura

🏛 El #PSOE y @eajpnv han firmado un acuerdo para la investidura del candidato socialista, @sanchezcastejon.



Trabajamos para formar un Gobierno progresista que luche por la #igualdad y la #justiciasocial en España. pic.twitter.com/K9rbvHUWbf — PSOE (@PSOE) December 30, 2019

El president del PNB, Andoni Ortuzar i el candidat del PSOE a la presidència del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, han firmat aquest dilluns l'acord pel qual els nacionalistes bascos donen suport a la investidura del líder socialista.La signatura, que s'ha produït a les 13.10h al Congrés dels Diputats, també ha comptat amb la presència d'Adriana Lastra, portaveu del PSOE a la cambra: José Luis Ábalos, ministre de Foment, Santos Cerdán, secretari executiu de coordinació territorial del PSOE, i Aitor Esteban, portaveu del PNB al Parlament.Actualment els nacionalistes bascos tenen sis diputats al Congrés. La confirmació del vot favorable del PNB als socialistes deixa en mans d'ERC la investidura de Sánchez, de qui s'està pendent per tancar l'entesa amb el PSOE . Segons fonts dels nacionalistes bascos, l'acord amb el PSOE inclou el compromís de diàleg entre partits i institucions per donar solució al "contenciós a Catalunya" així com el respecte al nou estatus d'Euskadi "tenint en compte els sentiments nacionals de pertinença". A més, parla de compromisos d'inversions, de completar l'Estatut i en matèria de representació internacional de les seleccions esportives basques.Aquest mateix dilluns, el pronunciament de l'Advocacia de l'Estat sobre la sentència del TJUE en referència a Oriol Junqueras acosta l'acord entre ERC i el PSOE . Amb una abstenció dels republicans, Pedro Sánchez seria president en una segona votació.ERC reunirà l'executiva del partit aquesta mateixa tarda per valorar el document final que el PSOE ha posat sobre la taula, tot i que els republicans han afirmat que no convocaran el seu consell nacional abans de finals d'any i aquest pas és imprescindible per poder ratificar l'acord.A més del sí del PNB, també s'ha activat Bildu pel desenllaç de la investidura . El partit de l'esquerra abertzale ha anunciat que consultarà la seva militància per decidir el seu vot.

