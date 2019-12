Onze detinguts d'una violenta banda que havia robat a domicilis del Vallès Oriental

Un dels detinguts per la policia. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en realitzar robatoris violents en domicilis del Vallès Oriental. Segons ha explicat la policia, hi ha tretze detinguts.La investigació es va iniciar el juny de 2019 després d'un assalt violent a l'interior d'un domicili de les Franqueses del Vallès. Tres assaltants van entrar al domicili i van agredir violentament una dona d'edat avançada amb greus problemes de salut i al seu fill de 53 anys per emportar-se diners, joies, terminals de telefonia mòbil i un vehicle.Fruit de les indagacions policials, els investigadors van identificar un dels autors materials de l'assalt, i el van relacionar amb un altre robatori de característiques similars que es va cometre al juliol a Lliçà de Vall.L'identificat, juntament amb quatre autors més, van accedir a la casa violentant la porta principal. A l'interior van localitzar les víctimes, un matrimoni octogenari d'un alt nivell adquisitiu, i les van colpejar i lligar de mans. Com a conseqüència del soroll que es va produir durant l'assalt i el ràpid auxili dels veïns, els assaltants es van veure obligats a fugir del lloc. En la fugida un dels lladres va ser detingut per les patrulles que es van adreçar al llocs dels fets. El detingut va caure de la teulada d'una casa propera per on intentava marxar. La resta del grup va aconseguir fugir amb dos vehicles. Les dues víctimes van requerir assistència mèdica i posteriorment van ser traslladades a l'hospital, lloc on van quedar ingressades.Els investigadors van constatar que els dos robatoris havien estat comesos per un mateix grup criminal, el qual en petits grups o cèl·lules cometien el assalts seguint sempre un patró molt similar.Buscaven víctimes d'edat avançada amb un alt poder adquisitiu, realitzaven vigilàncies prèvies tant dels domicilis com de les víctimes i buscaven el moment oportú per realitzar l'assalt. Per fer-ho sempre utilitzaven una violència extrema, fins i tot en algun dels casos havien deixat les víctimes inconscients.Fruit de la investigació els agents van identificar i ubicar els integrants de les quatre bateries de l'organització que havien realitzat els assalts. Així doncs, els van poder relacionar amb altres dos robatoris comesos amb extrema violència a Reus i a Bigues i Riells.Durant el mes d'octubre una de les cèl·lules va assaltar a Reus un empresari a casa seva quan tornava de treballar i després d'agredir-lo es van endur 35.000 euros en efectiu joies i altres objectes de valor. A Bigues i Riells, a l'agost, van assaltar la casa d'un traficant de marihuana on a punta de pistola es van endur les substàncies estupefaents que hi havia al domicili.Les detencions es van executar en diferents fases d'operatives de la investigació, les quals es van iniciar el mes d'octubre de 2019 i van finalitzar aquest 18 de desembre de 2019.L'operatiu policial, en les diferents fases, ha permès detenir un total d'onze persones, set de nacionalitat espanyola, tres de nacionalitat dominicana i una de veneçolana. També s'han fet diferents entrades i escorcolls als domicilis dels principals investigats, on es van recuperar entre d'altres indicis: tres armes de foc, més de 7.000 euros en efectiu, així com joies i altres objectes relacionats directament amb els robatoris investigats.Tots els arrestats van passar a disposició dels jutges, els quals van decretar presó preventiva per a nou d'ells.

