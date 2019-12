El pronunciament de l'Advocacia acosta l'acord d'ERC amb el PSOE

La pilota està a la teulada d'ERC. Després que l'Advocacia de l'Estat s'hagi pronunciat a favor de l'excarceració d'Oriol Junqueras perquè exerceixi d'eurodiputat mentre el Parlament Europeu no el suspengui, els republicans tenen a les seves mans tancar l'acord amb el PSOE per a la investidura. La cúpula d'ERC, que no s'ha pronunciat públicament sobre l'escrit de l'òrgan jurídic que depèn de l'Estat, es reuneix aquesta tarda per analitzar els termes de l'acord recollits en un document final que s'ha tancat aquest mateix cap de setmana.Malgrat que els republicans van anunciar que congelarien la negociació fins que es pronunciés l'Advocacia, la realitat és que els contactes no s'han interromput i han estat especialment intensos aquest cap de setmana després que els equips negociadors es reunissin divendres. La voluntat del PSOE és convocar un ple d'investidura que arrenqui el dijous i que culmini diumenge, a la vigília de Reis, amb la proclamació de Pedro Sánchez. El text de l'Advocacia aplana el terreny per a l'entesa amb els republicans, malgrat que els incomoda que l'òrgan dependent del govern apunti que la Junta Electoral pot apartar Junqueras del càrrec el divendres.ERC veu amb més recels el ple d'investidura abans de Reis. Ja va advertir aquest diumenge que el seu consell nacional no es reunirà abans de finals d'any i que és "imprescindible" que el màxim òrgan del partit entre congressos ratifiqui l'abstenció amb la qual es faria Pedro Sánchez president. Això complica el calendari dels socialistes, a no ser que el líder del PSOE estigui disposat a arrencar el ple sense l'acord al sac i ben lligat amb ERC. De fet, hi ha una data que amoïna especialment els republicans: el divendres, que podria coincidir en l'impàs entre la primera i la segona votació de la investidura, la Junta Electoral decidirà si aparta Junqueras com a eurodiputat i si inhabilita o no a Torra.En tot cas, socialistes i republicans han esprintat en les últimes hores per tenir tancat el document de l'acord, que estava a l'espera de l'Advocacia de l'Estat per afrontar la seva fase final. L'entesa garanteix la mesa de negociació entre governs -com reclamava ERC, i no només entre partits, com proposaven inicialment els socialistes- i la "desjudicialització" del conflicte entre Catalunya i l'Estat en un clar senyal, per bé que sense concrecions, d'encaminar cap a les vies polítiques el procés. Segons diverses fonts es podrà "parlar de tot" però el dret a decidir i l'amnistia no tenen cap possibilitat de prosperar a curt termini.Ja des del novembre, els republicans havien reclamat una mesa de diàleg entre governs per abordar políticament el conflicte per moure's del no. El coordinador nacional d'ERC i número 2 del Govern, Pere Aragonès, va concretar que aquesta mesa hauria de ser sense límits, dotada de calendari i amb ratificació d'acords. Aquest ha estat el moll de l'os de la negociació.Durant un mes, el PSOE i ERC han fet mans i mànigues per traçar una pista d'aterratge comuna. Els socialistes han acceptat parlar de "conflicte polític" en comptes de referir-s'hi com un "problema de convivència", també una mesa de governs fora de la bilateral que fixa l'Estatut i parlar de "seguretat jurídica" de l'acord i no de Constitució. El format de la taula, però, és el que ha costat més temps d'acordar.Va ser quan el pacte estava encarrilat a l'espera de tancar alguns serrells quan el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeixement la immunitat de Junqueras va sacsejar de nou la negociació i va situar ERC en una posició de força. Ara, amb l'informe ja fet públic, tot és ja una qüestió de calendari. Els socialistes han premut l'accelerador anunciant l'acord amb el PNB i presentaran el pacte amb Pablo Iglesias aquest mateix dilluns a la tarda. Tot plegat, mentre els republicans acaben de determinar si abans o després de Reis.

