Ofensiva de la dreta per l'informe de l'Advocacia: «La situació és d'emergència nacional»

No sólo ERC conocía el informe de la Abogacía del Estado antes de /ser público, sino que además éste responde al “gesto” que había pedido a Pedro Sánchez para facilitar su investidura. Son necesarias muchas explicaciones ante este tema, no todo debería valer para ser presidente. pic.twitter.com/ESVpCGgL09 — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) December 30, 2019

"Situació d'emergència nacional". "Prevaricació i revelació de secrets". Preguntes parlamentàries. Acusacions de no complir la Constitució. Són quatre dels elements que apareixen en les valoracions que estan fent aquest dilluns els partits de la dreta espanyola en referència a l'informe de l'Advocacia de l'Estat sobre l'excarcercació d'Oriol Junqueras per exercir com a eurodiputat . Tant Ciutadans, que ha registrat sis preguntes al Congrés, com Vox, que ha estat qui més enllà ha anat contra el PSOE, ja han encetat una ofensiva davant d'un acord PSOE-ERC més proper que mai.Edmundo Bal, l'advocat de l'Estat que comandava l'acusació en el judici de l'1-O al Tribunal Suprem i que, en ser rellevat, va acabar fitxant per Ciutadans, ha demanat explicacions per escrit a l'executiu en funcions per les "possibles filtracions efectuades en favor d'ERC". La formació taronja es refereix d'aquesta manera a les informacions periodístiques egons les quals els líders republicans van tenir accés, abans de la publicació oficial, a l'opinió de l'Advocacia de l'Estat sobre la situació processal penal de Junqueras.Davant d'aquestes publicacions, Ciutadans pretén que el Govern expliqui si li va avançar als responsables polítics d'ERC el criteri de l'Advocacia i, en cas afirmatiu, que digui per què ho va fer. I si no va ser l'executiu qui va facilitar aquesta informació, la formació taronja vol conèixer de quina manera es va assabentar ERC de l'opinió de l'organisme abans que aquesta fos publicada.La decisió de l'Advocacia ha generat també malestar al PP. En un tuit, l'eurodiputat Juan Ignacio Zoido, que també va ser ministre de l'Interior, assegura que ERC "coneixia l'informe de l'Advocacia abans de ser públic" i que, a més, l'escrit "respon al 'gest' que havia demanat a Sánchez per a facilitar la seva investidura". "No tot hauria de valdre per ser president", ha criticat.

Per altra banda, el president del PP, Pablo Casado, ha anunciat que els populars demanaran la compareixença a les Corts de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i de l'advocada general de l'Estat, Consuelo Castro, en el seu cas en comissió parlamentària perquè expliquin "perquè han decidit tenir la posició que estaven reclamant polítics d'ERC per facilitar la investidura"."Cal investigar i conèixer tota la veritat del perquè l'Advocacia de l'Estat ha resolt a favor de la tesi d'ERC", ha dit Casado aquest dilluns en roda de premsa a la seu dels populars a Madrid, sobre l'informe dels serveis jurídics de l'Estat sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, com a eurodiputat. El líder del PP ha avisat que el PP no dubtarà a emprendre accions legals si es demostra que l'escrit dels serveis jurídics de l'Estat es va filtrar prèviament als republicans, ja que ho veu un "delicte de màxima gravetat".

Alerta davant possibles "ingerències"



La secretària general del grup parlamentari de Vox al Congrés, Macarena Olona, ha advertit que, si s'ha "filtrat" l'informe a ERC, es pot parlar d'una evident prevaricació a la vista del contingut de l'informe i, també, d'un "delicte de revelació de secrets i informacions". En una entrevista a esRadio, ha assegurat que Vox ha activat els mecanismes necessaris per conèixer el contingut de l'informe i els esborranys i totes les responsabilitats en què s'haguessin pogut incórrer



En aquesta línia, Olona -que ha parlat d'una situació "d'emergència nacional" davant del pacte PSOE-ERC- ha ressaltat que Vox està disposat a arribar "fins a les últimes conseqüències en els tribunals de justícia per depurar totes les responsabilitats que siguin procedents, sigui de qui siguin".

