VÍDEO La Brigada Terrassa va ser qui va arrencar l'estelada de la plaça Onze de Setembre

Un grup d'extrema dreta espanyolista format gairebé de forma íntegra per la Brigada Terrassa va ser l'autor, la matinada del passat 22 de desembre, de l'acció vandàlica contra l'estelada de la plaça Onze de Semebre de Manresa que va acabar amb el pal a terra i la bandera desapareguda.Segons han explicat els mateixos autors de l'acció a les xarxes, amb l'arrencada de l'estelada de la plaça Onze de Setembre, van voler homenatjar l'ultra Raúl Macià, que es troba en presó complint condemna per robatori i tràfic de drogues.Membres de la Brigada Terrassa ja van ser a Manresa per intentar boicotejar la manifestació contra les darreres violacions que s'havien viscut a la ciutat . En aquell cas es trobaven amb membres de Vox de la comarca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor