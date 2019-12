VÍDEO L'àngel dels Pastorets de Vic imita el paracaigudista de la Hispanitat

Els Pastorets de Vic van fer una sessió especial el dia dels Innocents... 😱 pic.twitter.com/LMZ9jjGCYS — Josep M. Mainat 🎗🌊 (@MainatJM) December 30, 2019

Si ahir us dic que la @rosaliavt va ser als Pastorets de #Vic, que @Glovo_ES va portar el nen Jesús i que els @CDRCatOficial no deixaven passar Josep i Maria no us ho hauríeu cregut. Un reconeixement especial a @jordiarques, el Llucifer més esportiu que he vist mai 🤣. Sublim. pic.twitter.com/zR9tnTn0hU — Is🎗ac Romero Casals 🌊 (@isaacrcasals) December 29, 2019

Els Pastorets són un clàssic de Nadal en moltíssims municipis catalans. També a Vic que, com cada any, es representen els de Folch i Torres. Però el 28 de desembre, el dia dels Sants Innocents, es fa una versió especial de la representació amb moltes sorpreses i bromes.Una d'aquestes la va protagonitzar l'àngel Gabriel durant l'anunciació del naixement de Jesús als pastors. En aquesta ocasió va treure la bandera espanyola, i imitant el paracaigudista de la Hispanitat, va acabar xocant contra un fanal el passat 12 d'octubre. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes.En declaracions, Mercè Estrada, codirectores de l'espectacle, explica que els Pastorets parlen dels "hits" que han passat durant l'any i els introdueixen a l'obra. Les bromes i innocentades més significatives d'enguany han estat Rosalía, els CDR, Greta Thunberg o el nen Jesús arribat a través de Globo.Estrada apunta que es preserven els pastorets clàssics i s'hi afegeixen aquests moments. Les idees procedeixen de comissions i els mateixos participants dels pastorets. Després es busca l'escena on incorporar-la. "La idea del paracaigudista va ser molt clara", remarca Estrada.D'altra banda, explica que l'especial de Sants Innocents gairebé no es va assajar, ja que no tenen gaire temps i han de dedicar els esforços a l'obra tradicional -es pot veure el proper 1 de gener a les 6 de la tarda-.Tot i això, afirma que "normalment" el públic del 28 de desembre escull aquest dia perquè "esperen aquest tipus de funció". "La intenció és només donar pinzellades de l'any en forma d'innocentada sense oblidar l'obra que estem fent", conclou.

