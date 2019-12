Els Mossos faran 46 controls d'alcoholèmia la nit de Cap d'Any

Els Mossos d'Esquadra faran la propera nit de Cap d'Any un total de 46 controls i macrocontrols d'alcoholèmia i drogues a les principals carreteres catalanes durant la propera nit de Cap d'Any. Hi participaran prop de 200 agents, xifres similars a les d'anys anteriors. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recordat que en els últims anys entre un 6 i un 10% dels conductors controlats superaven els límits legals d'alcohol. Les policies locals també faran controls.En una roda de premsa presentació del dispositiu, Buch ha demanat prudència als conductors, i ha recordat que el 2018 la meitat dels conductors morts en accident de trànsit van donar positiu en alcohol o drogues. "L'única taxa segura és 0,0, per pròpia seguretat i la seguretat dels altres", ha reblat. En el que portem d'any han mort a les carreteres un total de 170 persones, un 12% menys que les 193 del 2018.Entre el 12 i el 22 de desembre es van fer 7.088 controls d'alcoholèmia, i 274 van ser positius administratius, amb una taxa entre 0,25 i 0,60 mil·ligrams d'alcohol per litre de sang, un 0,7% més que el 2018, i 91 van ser positius penals, amb una taxa superior al 0,60, un 0,3% més que fa un any. També es van fer 303 tests de drogues, els 64,7% dels quals van donar positiu, 8 punts menys que el 2018.Els Mossos d'Esquadra faran la propera nit de Cap d'Any un total de 46 controls i macrocontrols d'alcoholèmia i drogues a les principals carreteres catalanes durant la propera nit de Cap d'Any.Hi participaran prop de 200 agents, xifres similars a les d'anys anteriors. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recordat que en els últims anys entre un 6 i un 10% dels conductors controlats superaven els límits legals d'alcohol. Entre el 12 i el 22 de desembre s'han fet més de 7.000 controls d'alcoholèmies, sobretot pels sopars d'empresa, i al voltant del 5% han donat positiu.

