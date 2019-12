Bildu proposarà una consulta a la militància per investir Sánchez

Poc li ha faltat a Bildu per moure fitxa després que el PNB hagi anunciat que aquest dilluns matí signarà un acord amb Sánchez per facilitar-ne la investidura. El partit de l'esquerra arberxale ha anunciat que proposarà en uns consulta a la seva militància que els seus cinc diputats al Congrés s'abstinguin a favor del PSOE, segons ha avançat Catalunya Informació.Els bascos ja han mogut fitxa el mateix dilluns que s'espera que ERC anuncïi la seva abstenció per facilitar el gorvern a Sánchez. Pronunciament que alhora, està pendent del posicionament de l'Advocacia de l'Estat sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, el qual també s'espera que es faci avui.

