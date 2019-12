Calvet creu que el reconeixement de la immunitat de Junqueras no és un gest «suficient» per la investidura

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, creu que un suposat reconeixement de la immunitat del republicà Oriol Junqueras com a eurodiputat en l'informe de l'Advocacia de l'Estat no seria un gest "suficient" per facilitar la investidura de Pedro Sánchez.En una entrevista a Rac1, Calvet ha defensat que "la bufetada de la justícia europea a l'espanyola s'ha sentit des de la presó de Lledoners" i que, per aquest motiu, el que hauria de fer l'Estat és alliberar Junqueras. Així, ha dit que "no n'hi ha prou" amb l'escrit, perquè "no és definitiu" i, després d'aquest informe, "hi ha molt recorregut"."Aquests gestos són totalment insuficients", ha reblat. Calvet ha dit que quan hi hagi investidura serà el moment en què el Govern entrarà per a "parlar de resoldre el conflicte polític".Calvet, que veu legítim que hi hagi negociacions entre grups polítics, ha explicat que JxCat va mantenir un parell de contactes amb el PSOE però que hi ha "molts dèficits i pecats originals" que no s'han solucionat en les trobades.També ha dit que la no resposta de Sánchez a les repetides trucades per part del president del Govern, Quim Torra, també "pesen", com ho fan els "presos polítics, els exiliats i que fossin tan durs en la campanya". Per això no donen valor al fet que ara els socialistes "acomodin discurs" i els hi reclamen que afrontin la qüestió "amb més valentia de la que l'han afrontat fins ara".

