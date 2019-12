PP i Cs veurien «escandalós» que ERC hagués tingut accés a l'escrit de l'Advocacia

PP i Ciutadans temen que ERC hagi tingut accés al plantejament de l'informe que l'Advocacia de l'Estat prepara per al Tribunal Suprem sobre l'acta d'eurodiputat d'Oriol Junqueras, en el marc de les negociacions amb el PSOE per a la investidura, segons van publicar diumenge alguns mitjans de comunicació.La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha piulat que "seria escandalós" que ERC conegués d'avançat l'escrit -que està previst que es faci públic aquest dilluns- "abans que ningú" per a encaminar l'acord d'investidura. Per això ha amenaçat en denunciar els fets, si es confirmen, davant els tribunals i ha avisat que demanarà la "immediata dimissió" de la ministra de Justícia. També la portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticat per les xarxes la possibilitat que ERC conegui ja els plantejaments de l'Advocacia. "El descrèdit total", ha carregat la popular.Després que algunes informacions apuntessin que els republicans ja coneixen els plantejaments de l'Advocacia i que els semblarien "acceptables" per poder canviar el seu posicionament a la investidura de Pedro Sánchez, el portaveu adjunt de Cs al Congrés, Edmundo Bal, ha dit que és "una vergonya". "Qui ho ha filtrat? Estava a la taula entre Lastra i Rufián? Perquè aquests escrits són reservats, podria ser fins i tot delicte", ha reblat, en una piulada.

