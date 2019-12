Dolors Bassa rebrà el 2020 als tocs de la campana Llibertat de l'ANC d'Olot

Cartell de l'acció que es durà a terme la nit de Cap d'Any a Puig de les Basses. Foto: @OlotXindep.

Dolors Bassa rebrà l’Any Nou amb els dotze tocs de la Campana de la Llibertat de la territorial d’Olot de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). La seva germana, Montse Bassa –actualment diputada d'ERC a les Corts espanyoles–, farà sonar la Campana Llibertat al centre penitenciari de Puig de les Basses la nit de Cap d'Any.D’aquesta emotiva i sonora manera, el símbol de l’entitat garrotxina s’haurà acostat de nou al centre penitenciari per a marcar el pas del Cap d’Any, el segon en què haurà de viure mancada de llibertat.Així, en una data i moment tan especial, se cerca connectar de manera directa amb l’exconsellera empordanesa perquè no li falti, tampoc aquella nit, la solidaritat de la gent que l’estima, que mai manca en aquell indret. Un escalf que, enguany, es veurà reforçat en sortir els sons de mans tan familiars.L’acció és oberta a tothom qui ho desitgi.Mentrestant, aquest mateix dilluns, a dos quarts de vuit del vespre, l'ANC Olot celebra la 110a concentració per la llibertat dels presos polítics i exiliats catalans.

