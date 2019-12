Localitzen sa i estalvi l'home desaparegut a Santa Maria de Palautordera

L'home de 85 anys que havia desaparegut a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) divendres passat ha estat localitzat sa i estalvi poc després d'aquesta mitjanit a la zona de Vilalba Sasserra, municipi veí, a partir de la trucada d'un particular, segons informen els Bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra han acudit a la zona i han trobat l'ancià. Bombers, Mossos, Creu Roja i Policia Local de Santa Maria de Palautordera, a més de voluntaris, havien estat buscant l'home des de divendres a la nit, després que un familiar alertés que no havia tornat a casa.L'avís de la desaparició es va rebre a les 21.34 hores de divendres i Mossos i Bombers van fer una primera batuda per zona urbana fins a les 3 de la matinada. El dispositiu es va reprendre dissabte al matí i es va ampliar el radi de la recerca pels polígons industrials de la zona i a un bosc que hi ha a tocar d'una benzinera, a més de la C-35 i la via del tren. Hi van participar catorze dotacions dels Bombers, amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), el Grup Caní de Recerca, el Grup Operatiu de Suport i Punt de Trànsit; Mossos, amb patrulles de Seguretat Ciutadana, Unitat Canina i l'helicòpter; Policia Local i Creu Roja.La recerca es va centrar diumenge en la urbanització de Can Bosc, a tocar de l'AP-7 i en un radi de 500 metres al voltant de la benzinera de la C-35. En paral·lel, efectius dels GRAE subaquàtics van examinar pous i passos subterranis. Van treballar en el dispositiu onze dotacions dels Bombers, Mossos, voluntaris de Protecció Civil, Policia Local de Santa Maria de Palautordera i equips de la Creu Roja Sant Celoni-Baix Montseny. Estava previst continuar aquest dilluns la recerca cap al sud-oest, cap a Vilalba Sasserra, i pentinar el sector forestal de la urbanització Canadà Parc, però no ha calgut reactivar-la després que s'hagi trobat l'ancià sa i estalvi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor