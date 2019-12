Cap mort a les carreteres catalanes aquest cap de setmana

Les carreteres i autopistes de Catalunya no han registrat cap víctima mortal durant aquest cap de setmana, entre les 15.00 hores de divendres i les 20.00 d'aquest diumenge, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.Pel que fa a la mobilitat de retorn, aquest diumenge a la tarda ha transcorregut amb poc volum de trànsit i escasses incidències viàries, encara que hi ha hagut 6 quilòmetres de retencions a la C-16 a Riu de Cerdanya i altres 6 a la C-28 a Naut Aran (Val d'Aran).Cal destacar el tall a la C-13 entre Llavorsí i Rialp (Pallars Sobirà) des de divendres al migdia, quan es va produir un despreniment, i la carretera ha estat tallada durant 48 hores fins aquest diumenge a les 14.38 hores, quan s'ha habilitat un pas alternatiu.A més, en aquesta mateixa carretera però a l'altura de Camarasa (la Noguera) també s'ha donat pas alternatiu aquest diumenge, després de la caiguda d'una pedra de grans dimensions a la calçada.Dissabte hi va haver problemes de circulació al matí, tant per volum de trànsit cap als Pirineus, Puigcerdà i Andorra, com pel despreniment a la C-13.En concret, hi va haver 13 quilòmetres de retenció a la C-28 entre Naut Aran i les pistes d'esquí de Baqueira; altres 8 a la C-16 entre Cercs i Guardiola de Berguedà, i altres 6 a la N-145 a les Valls de Valira (Alt Urgell) en sentit Andorra.

