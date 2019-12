Acaba sense èxit el tercer dia de recerca de l'home de 85 anys desaparegut a Palautordera

El dispositiu de recerca de Francisco Quesada, el veí de 85 anys desaparegut a Santa Maria de Palautordera (Baix Montseny), ha acabat aquest diumenge sense poder-lo localitzar. Els Bombers de la Generalitat han comunicat que dilluns seguiran amb la recerca i l'ampliaran cap al sud-oest, direcció Vilalba Sasserra, i es repassarà sector forestal proper a la urbanització de Canadà Parc, al terme municipal de Vallgorguina.Aquest diumenge al matí s'ha reprès la recerca a la zona de la urbanització de Can Bosc amb efectius dels Graes subaquàtics, el Grup Caní de Recerca i el Grup Operatiu de Suport amb Creu Roja, Mossos d'Esquadra, Policia Local de Santa Maria de Palautordera, protecció Civil i més d'un centenar de voluntaris.La recerca s'ha portat a terme en un radi de 500 metres de la benzinera situada a la carretera C-35 i fent una recerca intensiva a la zona de la urbanització amb els gossos i recerca intensiva sota l'autopista AP-7 així com els passos subterranis i pous.L'avís de la desaparició es va rebre a les 21.34 hores de divendres quan un familiar va alertar que l'ancià no havia tornat a casa seva. Mossos i Bombers van fer una primera batuda per zona urbana fins a les 03.00 hores de la matinada i dissabte al matí es va reprendre el dispositiu ampliant el radi de recerca als polígons industrials del municipi i a un bosc que hi ha a tocar d'una benzinera.

