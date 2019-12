Els advocats de l'Estat rebutgen «pressions» pel pronunciament sobre Junqueras

Davant l'imminent pronunciament de l'Advocacia de l'Estat sobre la immunitat d'Oriol Junqueras -que com a molt tard podrà ser dia 2 de gener-, l'Asociació d'Advocats de l'Estat ha anunciat aquest diumenge en un comunicat que rebutja "qualsevol intent d'ingerència o pressió i especialment amenaça" que pretengui "desvirtuar o condicionar l'exercici de les funcions" de l'organisme.Aquest anunci per part dels lletrats arriba en un context on el posicionament que adopti l'Advocacia de l'Estat sobre la sentència del TJUE en relació a la immunitat d'Oriol Junqueras pot ser determinant en les negociacions entre ERC i el PSOE de cara a la futura investidura de Pedro Sánchez. Els republicans han deixat clar en diverses ocasions que un posicionament de l'Advocacia favorable a Junqueras és una condició necessària per poder arribar a una entesa.L'Advocacia de l'Estat depèn orgànicament del Ministeri de Justícia, i els lletrats han volgut deixar clar que són "professionals del Dret i servidors públics per oposició" que garanteixen "des del 1881 el compliment de la Llei i el Dret".

