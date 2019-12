ERC i el PSOE esprinten per investir Sánchez el 5 de gener

No hi ha fumata blanca però pocs dubten que n'hi haurà en les properes hores. ERC i el PSOE ultimen aquest diumenge un acord per a la investidura de Pedro Sánchez, que podrien anunciar en les properes hores per fer-la possible el diumenge 5 al matí.Els republicans, no obstant, manifesten públicament no tenir pressa i avisen dels seus processos interns. ERC ha anunciat -després de publicar-se aquesta informació- que "analitzarà internament els propers dies la proposta i l'estat de la negociació", però que descarta "que es faci el consell nacional imprescindible per tancar un possible acord abans d'acabar l'any". Admeten, però, la imminència de l'acord i no descarten el ple per la primera setmana d'any. Aquest mateix dilluns a la tarda es reuneix l'executiva d'ERC per valorar l'estat de la situació. Una valoració, només de portes endins, ja que no hi haurà roda de premsa posterior.La portaveu del PSOE, Ariadna Lastra, està reunida al Congrés amb els seus col·laboradors segons ha pogut saber. Des d'allà intercanvia documents i impressions amb els dirigents republicans, tant els tres que són a la taula de negociació (Marta Vilalta, Gabriel Rufián i Josep Maria Jové) com amb d'altres, com ara el mateix Pere Aragonès, que manté una relació fluïda amb Pedro Sánchez.El PSOE té pressa per tancar ja (el dia 5 hi haurà menys focus que la següent setmana i tenen por que una inhabilitació exprés de Torra i Junqueras a la JEC posi l'acord impossible ) i ERC, convençuda que són els socialistes els que hi tenen més a perdre, intenta arrencar més garanties de compliment. Als republicans no els preocupa esperar uns dies més i creuen que el temps els va més a favor que al PSOE.L'acord contemplaria una mesa de diàleg entre governs -com reclamava ERC, i no només entre partits, com proposaven inicialment els socialistes- i la "desjudicialització" del conflicte entre Catalunya i l'Estat en un clar senyal, per bé que sense concrecions, d'encaminar cap a les vies polítiques el procés. Segons diverses fonts es podrà "parlar de tot" però el dret a decidir i l'amnistia no tenen cap possibilitat de prosperar a curt termini.Ja des del novembre, els republicans havien reclamat una mesa de diàleg entre governs per abordar políticament el conflicte per moure's del no. El coordinador nacional d'ERC i número 2 del Govern, Pere Aragonès, va concretar que aquesta mesa hauria de ser sense límits, dotada de calendari i amb ratificació d'acords Un posicionament inequívoc a favor del compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras demà mateix podria acabar de decantar la situació. Tot i això, no pressuposa que el Tribunal Suprem permeti al líder d'ERC acreditar-se o com a eurodiputat -els lletrats del govern ja ho van demanar al juliol- ni sortir de la presó fins que es resolgui el suplicatori a l'Eurocambra . En el procés al Suprem pesen més la Fiscalia -que ja d'entrada va afirmar que el que valia era la inhabilitació ferma- o la defensa que l'Advocacia de l'Estat o Vox, que són actors secundaris.Les negociacions per desbloquejar la formació de govern a Espanya, que s'havien paralitzat formalment el passat dia 14, després de la sentència del TJUE que proclamava la immunitat d'Oriol Junqueras, es van reprendre aquest divendres en una nova reunió discreta entre ambdues formacions. El mateix divendres, fonts republicanes afirmaven que l'acord estava "madur", mentre que veus del PSOE deien que el pacte ja estava "fet".Els republicans havien posat fre a les converses el mateix dia de la sentència del TJUE . La portaveu d'ERC, marta Vilalta -que forma part de l'equip negociador amb el PSOE- havia assenyalat que el govern espanyol tenia l'oportunitat de "començar a demostrar la desjudicialització" del conflicte si, realment, "oblida el camí de la repressió". Per a ERC, un pronunciament de l'Advocacia de l'Estat favorable que Junqueras quedi en llibertat fins que es tramiti el suplicatori del Tribunal Suprem que demanarà a l'Europarlamenet suspendre la seva immunitat -i les de Carles Puigdemont i Toni Comín- seria la prova del cotó que havien requerit als socialistes.Així les coses, i si dilluns o al llarg d'aquesta setmana s'anunciés formalment l'acord després de l'informe dels advocats, la presidenta del Congrés podria convocar el ple d'investidura pel dia 2 al matí. La primera votació tindria lloc el dia 3 i com que Sánchez no tindria la majoria absoluta requerida per ser investit en primera volta s'aniria a una segona votació, el dia 5. Amb l'abstenció d'ERC en tindrien aleshores prou (més vots a favor que en contra) per investir-lo. El dia 4, dissabte, seria un dia d'espera legal i un dia que, d'acord amb el que han afirmat aquests republicans aquest diumenge al vespre sobre el seu consell nacional, podria ser l'adequat per convocar-lo: en la vigília de la votació definitiva i coneixement el posicionament de la JEC sobre les inhabilitacions de Torra i Junqueras.[noticia]193294[noticia]El calendari és determinant en la negociació. El dos de gener es tanca el termini perquè l'Advocacia es pronunciï sobre Junqueras. I probablement més determinant una inhabilitació exprés del president Quim Torra a mans de la Junta Electoral Central el tres de gener. Això podria posar en crisi l'executiu català i faria encara més difícil per a ERC justificar davant de l'electorat independentista el pas de fer president espanyol Pedro Sánchez malgrat que els recursos siguin del PP i de Cs i la JEC de majoria conservadora.La inhabilitació per part de la JEC, contra la que Torra es regira també internament , no està descartada encara que seria, per a ells, més segur esperar que el Suprem ratifiqués en unes setmanes la sentència del TSJC. La Junta també analitzarà un recurs per impedir a Junqueras recollir l'acta d'eurodiputat atesa la seva condemna per sedició.En aquest sentit, tant ERC com el PSOE havien constatat la incertesa que hi ha de cara a una possible inhabilitació de Torra i l'impacte que pot tenir en els delicats equilibris al Govern. De fet, el seu futur va planar sobre la reunió de divendres, que no va servir per tancar l'acord segons fonts socialistes. A l'entorn de Sánchez no els passa per alt el control que els conservadors tenen de la JEC -que va excedir-se, per exemple, intentant evitar que Puigdemont fos candidat a les europees-, i compten que la seva decisió sobre el president de la Generalitat és poc previsible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor